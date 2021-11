Bucchi felice alla Dinamo 

Una squadra che ha bisogno di identità e di vittorie. Per l'identità ci vorrà qualche settimana e probabilmente almeno un altro movimento di mercato. Per la vittoria si può puntare al match casalingo di domenica alle 19 contro Napoli. Al PalaSerradigni. Con una tifoseria pronta ad appoggiare il nuovo corso. La crisi «è più mentale che tecnica» secondo Sardara: «Dopo un settembre spettacolare ci siamo incartati. Dobbiamo ritrovare convinzione nei nostri mezzi».

Sardara ha anche rivolto un ultimo pensiero a Demis Cavina: «Professionista esemplare che ringrazio anche per come si era approcciato al progetto, purtroppo nello sport comandano i numeri, ma sappiamo che le colpe non sono tutte dalla sua parte». La prima volta che Sassari e l'allenatore bolognese si sono incrociati in serie A era undici anni fa: il 14 novembre 2010 Sassari-Milano 54-69. La prima sconfitta contro una delle grandi. Ancora però il presidente Sardara non c'era. La rivalità, corretta e sportiva, è legata soprattutto alle quattro stagioni fatte da Bucchi a Brindisi: «Ho tanti ricordi, sono state battaglie vere, anche nei playoff. Sono tante le emozioni. Essere qui a Sassari mi rende felice e sento anche la responsabilità. L'ambiente è esigente e competente. Va confortato coi risultati. Io ce la metterò tutta».

Sassari. «Con Piero Bucchi abbiamo sempre iniziato le partite col sorriso e le abbiamo finite col sorriso. È un coach di fair play, esperienza e carisma»: così il presidente Stefano Sardara. «Questa telefonata l'aspettavo da qualche anno perché Sassari è una società importante anche in Europa»: così il nuovo coach della Dinamo. Stima reciproca, voglia di ripartire in una stagione che il numero uno - ha ammesso - «non è stata finora come ci si aspettava», ma ha pure aggiunto: «Lo sport è questo, neppure quando arrivò Esposito potevamo prevedere quello che sarebbe successo e non potevamo prevederlo neppure quando abbiamo vinto lo scudetto».

Sassari. «Con Piero Bucchi abbiamo sempre iniziato le partite col sorriso e le abbiamo finite col sorriso. È un coach di fair play, esperienza e carisma»: così il presidente Stefano Sardara. «Questa telefonata l'aspettavo da qualche anno perché Sassari è una società importante anche in Europa»: così il nuovo coach della Dinamo. Stima reciproca, voglia di ripartire in una stagione che il numero uno - ha ammesso - «non è stata finora come ci si aspettava», ma ha pure aggiunto: «Lo sport è questo, neppure quando arrivò Esposito potevamo prevedere quello che sarebbe successo e non potevamo prevederlo neppure quando abbiamo vinto lo scudetto».

I precedenti

Sardara ha anche rivolto un ultimo pensiero a Demis Cavina: «Professionista esemplare che ringrazio anche per come si era approcciato al progetto, purtroppo nello sport comandano i numeri, ma sappiamo che le colpe non sono tutte dalla sua parte». La prima volta che Sassari e l'allenatore bolognese si sono incrociati in serie A era undici anni fa: il 14 novembre 2010 Sassari-Milano 54-69. La prima sconfitta contro una delle grandi. Ancora però il presidente Sardara non c'era. La rivalità, corretta e sportiva, è legata soprattutto alle quattro stagioni fatte da Bucchi a Brindisi: «Ho tanti ricordi, sono state battaglie vere, anche nei playoff. Sono tante le emozioni. Essere qui a Sassari mi rende felice e sento anche la responsabilità. L'ambiente è esigente e competente. Va confortato coi risultati. Io ce la metterò tutta».

L’identità

Una squadra che ha bisogno di identità e di vittorie. Per l'identità ci vorrà qualche settimana e probabilmente almeno un altro movimento di mercato. Per la vittoria si può puntare al match casalingo di domenica alle 19 contro Napoli. Al PalaSerradigni. Con una tifoseria pronta ad appoggiare il nuovo corso. La crisi «è più mentale che tecnica» secondo Sardara: «Dopo un settembre spettacolare ci siamo incartati. Dobbiamo ritrovare convinzione nei nostri mezzi».

L’approccio

Bucchi, dall'alto di oltre 800 partite tra serie A, A2 e coppe europee, ha spiegato quale sarà il suo approccio: «Sono ragazzi intelligenti, alcuni di esperienza, sanno che le parole contano poco in questo momento, conta quello che si fa sul campo. Mi aspetto una reazione motivata dalla voglia di riprendere il cammino». Il tecnico partirà dalla difesa: «Ho tre giornate di lavoro e quindi non c'è tempo, ma ho fiducia, conosco alcuni dei ragazzi e so con chi ho a che fare. Partiamo dalla difesa perché è lì che si costruisce il gruppo».

Mercato

Il presidente Sardara ha ammesso che l'ingaggio della guardia-ala croata Filip Kruslin è stato fatto in autonomia: «Quando abbiamo preso Kruslin non avevamo parlato ancora col coach ma è un giocatore che fa parte di una strategia, visto che ci manca un play di ruolo». Coach Bucchi ha prontamente aggiunto: «Ben venga un buon giocatore come Kruslin». Resta “scoperta” la casella del play. Stefano Gentile può giocare in regia. Logan può sostituirlo quando esce, adattandosi. Soluzione temporanea che potrebbe diventare definitiva solo se il basket di Bucchi diventa rapido e votato alla transizione, quindi favorisce l'atletismo di Battle e Mekowulu, due che diventano meno efficaci man mano che trascorrono i secondi e la difesa si piazza bene. C'è sempre la soluzione del play italiano: Luca Vitali o Michele Ruzzier. Giusto aspettare questa partita contro Napoli e qualche altro allenamento, in modo che Bucchi possa farsi un'idea precisa di quale tipo di giocatore serve veramente a un gruppo che potrebbe trovare anche equilibri diversi rispetto a quelli disegnati in estate.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata