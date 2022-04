Bucchi a Napoli da “nemico” 

Sassari. Vedi Napoli e poi vinci. Non ha altre strade la Dinamo domenica nel posticipo delle 20.45. Una sconfitta significherebbe mettere in pericolo il sesto posto. Il problema è che anche Napoli non può perdere, perché rischia di essere agganciata dalla penultima, la Fortitudo Bologna. A presentare il match è Piero Bucchi, che proprio nella città vesuviana ha vissuto un periodo felice della sua carriera: «Una promozione in A e poi tre campionati con la vittoria della Coppa Italia nel 2006 e la partecipazione all'Eurolega. Ho ricordi bellissimi legati non solo allo sport. È un piacere tornare in una città dove ho diversi amici. Tolti i miei ricordi, è una gara complicata, perché loro hanno tanto talento offensivo, la rabbia dopo l'ultima sconfitta in casa e motivazioni fortissime. Puntano a fare il sold out e quindi ci aspetta un ambiente caldo».

Il precedente

Nel match d’andata il debutto (amaro) di Bucchi sulla panchina sassarese. Al PalaSerradimigni si impose Napoli 75-74 con il Banco che sbagliò prima con Bendzius e poi con Mekowulu (20 punti e 12 rimbalzi, forse la miglior gara in biancoblù) il tiro della vittoria. «Loro hanno tanto talento e hanno acquistato solidità con Luca Vitali e Gudaitis», precisa il tecnico. L'ex play di Brescia e l'ex pivot di Milano, chiamato per sostituire l'infortunato Elegar, sono le novità rispetto all'andata.Anche Sassari propone due novità sull'asse play-pivot, perché in quel match non c'erano ancora Robinson e il centro Bilan. A proposito di Robinson, il recupero del play è fondamentale. Contro Venezia non era al meglio e la sua prestazione ne ha risentito: non aveva l'energia per proporre le sue entrate spacca difesa e ha esagerato col tiro da fuori. «L'ecografia fatta mercoledì era buona, non è guarito completamente ma riprenderà ad allenarsi sabato perché è sulla via del recupero, spero che sia a tutto a posto. Se si allena vuol dire che può giocare».

Gli avversari

L'oro di Napoli sono sicuramente i rimbalzi e le stoppate. Ben 38,4 rimbalzi a partita. Solo la capolista Virtus Bologna fa meglio. Le stoppate invece sono 3,5 e in questa voce nessuna squadra è superiore ai partenopei. Merito di un reparto ali e lunghi atletico e potente che propone Parks (15 punti e 7,2 rimbalzi), McDuffie (13,6 punti e 5 rimbalzi), Lombardi (5 punti e 3,3 rimbalzi), Zerini (7 punti e 4,5 rimbalzi) e Gudaitis (5 punti e 4 rimbalzi). Ci sarebbe anche il pivot Totè che però nelle ultime gare è rimasto inutilizzato. Tra le guardie invece, occhio a Rich e Velicka, che insieme garantiscono 23,5 punti con buone percentuali nel tiro da tre e anche 7 assist. L'altro punto di forza è il fattore campo: davanti ai propri tifosi Napoli è stata capace di battere Virtus Bologna, Tortona, Trieste e Brindisi, mentre ha perso in volata (con qualche recriminazione sugli arbitraggi) contro Brescia e Reggio Emilia.