«Bruxelles ci ostacola, serve una compagnia sarda» 

«Si avvisano i signori passeggeri in partenza da e per la Sardegna, provenienti o diretti a Milano e a Roma, che dalle 13 dell'11 ottobre prossimo sapranno quale vettore li ospiterà a bordo in regime di continuità territoriale». Suona, più o meno così, l'annuncio del presidente della Regione, Christian Solinas, ospite, ieri mattina, del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi. Le parole sono state pronunciate durante una conferenza stampa, da una città che, dice Solinas, «ha scritto pagine importanti dell'aviazione nazionale e internazionale e che possiede un know-how che non si può disperdere».

Le rassicurazioni

All’indomani della fumata nera sull’affidamento del servizio di continuità territoriale, con la bocciatura, dopo Volotea, anche di Ita, «la Regione ha già fatto partire una procedura negoziata e competitiva con le principali dodici compagnie aeree internazionali e lunedì prossimo si avrà la certezza del vettore che garantirà la continuità territoriale per i prossimi sette mesi, in attesa di predisporre un bando per l'assegnazione delle tratte per due anni», ha dichiarato Solinas. Convinto che la continuità territoriale per una compagnia aerea sia un’opportunità per poter sviluppare un piano industriale più ampio, Solinas assicura che «la Regione cercherà di contemperare sia l’esigenza di garantire il trasporto sia l’interesse pubblico a ottenere l’offerta economica più vantaggiosa».

La compagnia regionale

Scongiurato (forse) il rischio di rimanere a terra a una manciata di giorni dalla data (il 15 ottobre) in cui Alitalia spegnerà i motori degli aerei che, dopo il fallimento di Air Italy, hanno garantito i collegamenti a tariffe calmierate con gli scali di Fiumicino e di Linate, Christian Solinas vola alto per il prossimo futuro. «L’obiettivo finale è avere risposte certe dal Governo sul piano industriale di Ita e sulla capacità e possibilità di costituire una regional company che risolva sia il problema del trasporto sia quello dei lavoratori di Air Italy», afferma il presidente della Regione. Perché crede «che ci siano lo spazio e le condizioni affinché la Sardegna sia protagonista nella continuità territoriale: la Regione potrebbe mettere in campo un modello simile a quello della Corsica ma è fondamentale l’intervento del Governo ai tavoli di Bruxelles, dai quali deve ottenere il via libera al piano industriale».