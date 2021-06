Brusca libero: «È la legge» 

30

gli anni

di carcere inflitti a Brusca in via definitiva

25

gli anni

scontati dal pentito di mafia grazie agli sconti per la sua collaborazione e alla buona condotta

“

Giustizia e ingiustizia è diverso da morale e immorale: la morale non può guidare le scelte del Legislatore. C’è chi butterebbe le chiavi, e io sono in disaccordo, e chi eliminerebbe il carcere. Va cercato un punto di equilibrio. Il vero problema è che spesso i pentiti non vengono vagliati adeguatamente

C’è chi è «indignato» per la scarcerazione, perché ha vissuto in famiglia l’orrore delle stragi. E chi sottolinea come semplicemente sia stata «applicata la legge». Giovanni Brusca da due giorni è libero: siciliano, 64 anni, ha trascorso gli ultimi 25 in cella e ora può rifarsi una vita. Possibilità negata alle donne e agli uomini che “u verru”, il porco, ha fatto fuori nella sua lunga carriera criminale. Ex esponente di rilievo dei Corleonesi di Totò Riina, l’ala più sanguinaria di Cosa Nostra, ha confessato oltre cento omicidi tra i quali quelli del giudice istruttore Giovanni Falcone, della moglie e degli uomini della scorta (la strage di Capaci, 1992), e il rapimento nel 1996 di Giuseppe di Matteo, ammazzato a 13 anni per punire il padre collaboratore di giustizia. Arrestato nel 1996 e a sua volta pentito dal 2000, lo “scannacristiani” ha scontato la pena: 5 anni in meno (rispetto ai 30 previsti) grazie ai benefici concessi a chi aiuta lo Stato e alla “buona condotta” in carcere. «Una vergogna» secondo Claudia Loi, sorella di Emanuela, l’agente di scorta del giudice Paolo Borsellino morta nell’attentato di via D’Amelio nel luglio 1992. Non l’unica a pensarla così, ma c’è anche chi ritiene che rispettare lo Stato di diritto sia essenziale per vincere la guerra contro le associazioni mafiose. Allora ci si chiede quale sia la giusta pena da infliggere a un uomo responsabile di simili delitti e se sia accettabile ridurre la punizione in cambio di una collaborazione.

Legge e Legislatore

A livello nazionale la questione è dibattuta (Maria Falcone, sorella di Giovanni, ha detto che «umanamente la notizia mi addolora ma questa è la legge, peraltro voluta da mio fratello, quindi va rispettata) e anche in Sardegna se ne discute. Paolo de Angelis, procuratore di Cagliari facente funzioni, spiega che «non penso si possa dire altro: è stata applicata la legge. Impossibile dire se sia giusta o meno: giusta rispetto a cosa? Ai criteri che governano la pena? Il Legislatore applica dei principi. Non si procede sulla logica del “hai fatto questo e meriti tanto”, ma in base a una complessità di problemi». Secondo Leonardo Filippi, avvocato e docente di Diritto processuale penale e Ordinamento giudiziario penale, «la legge si accetta anche quando ripugna al senso morale: Brusca è stato liberato per effetto della sua collaborazione processuale e della liberazione anticipata di 45 giorni ogni 6 mesi di pena scontata».

Finalità rieducativa

Del resto «la finalità rieducativa della pena» è prevista «anche per esseri apparentemente immeritevoli come Brusca», specifica De Angelis, col quale concorda il presidente dell’ordine forense cagliaritano Aldo Luchi: «La giustizia non è una vendetta, la pena non deve soddisfare la voglia di galera della gente. Deve essere giusta. Serve un processo rispettoso delle regole, dico no alla rivisitazione in chiave moderna della legge del taglione. O si accerta che Brusca non è stato reinserito nella società, oppure presumere che possa tornare alla vita precedente è solo una suggestione. Il problema forse è la quantificazione della pena rispetto al tipo di reato. La gestione dei pentiti è un compromesso: si concedono sconti in ragione dell’aiuto nel perseguire i responsabili e nell’accertare fatti altrimenti difficilmente accertabili. È la normativa: così com’è comunque non la condivido, la collaborazione dovrebbe essere spontanea. Prevedere sconti tanto alti fa sorgere il dubbio non lo sia. Certo 26 anni in cella hanno verosimilmente reciso i rapporti tra il pentito e l’ambiente criminale». Per De Angelis i pentiti sono «necessari», senza di loro «mai si sarebbe arrivati a scoprire fenomeni come la mafia», ma «giustizia e ingiustizia è diverso da morale e immorale: la morale non può guidare le scelte del Legislatore. C’è chi butterebbe le chiavi, e io sono in disaccordo, e chi eliminerebbe il carcere. Va cercato un punto di equilibrio. Il vero problema è che spesso i pentiti non vengono vagliati adeguatamente e ricevono benefici che tempo dopo si rivelano ingiustificati. La linea guida è proprio quella di Giovanni Falcone: con lui ci fu il primo collaboratore, Tommaso Buscetta, ma quando altri raccontarono cose inverosimili fece fare accertamenti e li incriminò per calunnia». Quindi «il tema è sempre la qualità dell’azione giudiziaria».

