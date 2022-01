Bruciato un tir della Trans Isole 

L’intervento dei vigili del Comando di Oristano è stato immediato. È stato messo in salvo tutto ciò che il giorno prima era stato sistemato nel semi rimorchio: un enorme carico di sacchi con dentro cibo per cani destinato a un negozio specializzato. Le fiamme, che si sono propagate nella cabina di guida, sono state spente dopo un intenso lavoro. I danni sono ingenti.

Della cabina di guida non è rimasto praticamente nulla. Le fiamme hanno consumato ogni angolo della motrice di quell’enorme articolato che la notte scorsa ha preso fuoco. Danneggiate anche le gomme anteriori. A Terralba ancora fiamme e torna la paura, visto che negli utili tempi i raid vandalici sono stati numerosi.

Le fiamme

Questa volta l’incendio si è sviluppato in via Manca, tra il cimitero e la ditta edile dei fratelli Orrù, all’ingresso del paese. Ha preso fuoco un tir dell’azienda Trans Isole, specializzata nel trasporto merci per la Sardegna. L’episodio è avvenuto poco prima delle 3 del mattino. Chi abita da quelle parti, svegliato da rumori insoliti, ha allertato i vigili del fuoco.

I soccorsi

L’intervento dei vigili del Comando di Oristano è stato immediato. È stato messo in salvo tutto ciò che il giorno prima era stato sistemato nel semi rimorchio: un enorme carico di sacchi con dentro cibo per cani destinato a un negozio specializzato. Le fiamme, che si sono propagate nella cabina di guida, sono state spente dopo un intenso lavoro. I danni sono ingenti.

L’allarme

Sul posto anche l’assessore comunale Rosella Orrù, titolare dell’azienda edile che si trova a pochi metri da dove era parcheggiato il tir. Contattata da alcuni residenti della zona, è stata lei ad aver avvisato l’autista, un dipendente della Trans Isole: «Era disperato - racconta l’assessora - sono stata io a dirgli di correre perché il tir aveva preso fuoco. Non si capisce il perché di tutto questo. Si tratta di una zona tranquilla. Anche noi parcheggiamo sempre i mezzi e non abbiamo mai avuto problemi».

Le indagini

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i carabinieri della stazione di Simaxis che hanno avviato le indagini per fare luce sull’episodio. Purtroppo non si tratta di un caso isolato. Ancora non è chiaro se l’incendio sia doloso.

