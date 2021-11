Bruciati quattro mezzi della Provincia 

L’inferno di fuoco sotto le stelle ha devastato il parco mezzi della Nugoro. Tre camion e una ruspa del braccio operativo della Provincia di Nuoro erano parcheggiati all’interno del perimetro del Liceo Leonardo da Vinci di Lanusei, in un ricovero laterale rispetto al caseggiato frequentato da 800 studenti. Le fiamme sono divampate intorno alle 22.30 di ieri e all’arrivo dei Vigili del fuoco la zona è stata subito interdetta. Le operazioni di spegnimento e di bonifica sono proseguite per diverse ore. Fino a tarda notte non si sapeva se l’incendio fosse accidentale o doloso. Forte apprensione anche tra gli addetti dell’apparato scolastico che hanno temuto per la tenuta della struttura e soltanto stamattina si potrà sapere se l’area adibita allo studio ha subito danni tali da provocare la sospensione delle lezioni.

Fiamme altissime

L’allarme è stato lanciato pochi istanti prima delle 22.30. Una chiamata ha allertato la centrale operativa dei Vigili del fuoco di Nuoro che ha trasmesso l’ordine di intervento alle squadre in servizio al distaccamento di Lanusei. Le fiamme hanno aggredito quattro mezzi che i dipendenti della Nugoro, la società in house della Provincia di Nuoro, per conto della quale l’azienda cura la manutenzione degli istituti superiori nel territorio, hanno lasciato in sosta, come consuetudine, all’interno del perimetro del Liceo, in un’area ricavata in un’ala. Sono stati divorati dal fuoco due furgoni e un camion con un escavatore caricato sul rimorchio. I Vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme, senza però evitare che i tre mezzi andassero completamente distrutti.

L’apprensione

La comunità e in particolare i residenti di via Leonardo da Vinci hanno vissuto momenti di tensione. Anche il sindaco di Lanusei, Davide Burchi, ha seguito da vicino l’evoluzione dei fatti. Le lingue di fuoco, sospinte dalle forti raffiche di maestrale che ieri sera hanno sferzato Lanusei, sono state notate anche da notevole distanza. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che attendono la relazione dei Vigili del fuoco per avviare le indagini in stretto coordinamento con la Procura della Repubblica di Lanusei. Gli investigatori non trascurano nessuna ipotesi sull’origine dell’incendio.