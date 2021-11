Bruciata l’auto dell’ex vicesindaco 

La Jeep Cherokee di Esquilino Cinus era parcheggiata all’incrocio di via Vivaldi, a Lotzorai. Qui gli incendiari sono entrati in azione sabato sera: hanno buttato liquido infiammabile sul parabrezza e appiccato il fuoco.

Cinus, 52 anni ex vicesindaco del paese, attualmente è componente del gruppo consiliare di minoranza guidato da Antonello Rubiu. Al fratello di quest’ultimo, appena dodici giorni fa, hanno bruciato un vecchio furgone parcheggiato nel cortile di casa mentre a metà ottobre un mezzo di un impresario era stato danneggiato dalle fiamme. Una lunga scia di fuoco che tiene alta la tensione in paese. Esquilino Cinus, due anni fa, era stato destinatario di scritte minacciose apparse sul muro del cimitero.

Il raid

Il suv era parcheggiato sotto casa in via Vivaldi, nel quartiere di Donigala, dove Cinus, titolare di un bar abita con la famiglia. A tarda sera qualcuno ha cosparso il parabrezza di liquido infiammabile e appiccato il fuoco, poi la fuga. Le fiamme sono divampate nella parte anteriore del mezzo, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tortolì e i carabinieri della compagnia di Lanusei che hanno avviato le indagini e sentito a lungo il proprietario dell’auto. Gli inquirenti, coordinati dalla procura di Lanusei, scavano nell’attività amministrativa alla ricerca del movente. Cinus, l’11 agosto 2019, aveva ricevuto intimidazioni: minacce erano state scritte con spray nero sul muro del cimitero. Qualche mese prima invece, a Pranu ‘e Suergiu, i vandali avevano reciso il frutteto dell’ex sindaco Rubiu.

Le reazioni

Il sindaco, Cesare Mannini, 43 anni, in carica da un mese e mezzo, si ritrova a commentare il secondo attentato incendiario in due settimane. «È una brutta pagina per la nostra comunità. Esprimiamo solidarietà e vicinanza a Esquilino Cinus e ribadiamo che gesti simili non appartengono all’ambiente del nostro paese. Abbiamo fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e confidiamo che questa scia di fuoco si interrompa qui». Immediata la vicinanza e la solidarietà dell’ex sindaco Rubiu: «La vigliaccheria non ha paese. Evidentemente gli autori si ritengono molto forti. Come minoranza facciamo quadrato intorno a Cinus che non merita questi attacchi: è un amministratore serio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata