Bruciata l’auto dell’ex carabiniere 

Un attentato incendiario è stato compiuto ieri notte a Bolotana. Un fuoristrada Mitsubishi, parcheggiato tra via Nenni e via Stazione, al centro dell’abitato, è stata dato alle fiamme. Vittima un ex carabiniere del posto, Bachisio Ninniri, 61 anni.

I danni

L’incendio è divampato attorno alle 2. Subito sono intervenuti i vigili del fuoco di Macomer che, assieme ai carabinieri della stazione di Oniferi, hanno accertato la matrice dolosa, dopo aver provveduto a raccogliere i reperti sul posto. La velocità di propagazione delle fiamme ha contribuito a danneggiare fortemente la parte anteriore del mezzo. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere il rogo prima che si propagasse su altri mezzi parcheggiati nella zona e sule finestre di abitazioni che si affacciano nella via. Il trambusto dei mezzi ha svegliato l’intero vicinato e terrorizzato i familiari dell’ex carabiniere, la moglie e due figlie.

Le indagini

I carabinieri hanno avviato le indagini per scoprire il presunto autore dell’attentato. Ninniri, secondo il racconto dei suoi compaesani, a Bolotana non avrebbe nemici.