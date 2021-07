Brucia la campagna, pomeriggio di paura 

Un pomeriggio terribile con le fiamme altissime, il caldo asfissiante, la cenere dietro il fuoco, la paura, la disperazione della gente dei campi. E con la statale 387 chiusa al traffico per diverse ore col fumo che toglieva anche la visibilità e il respiro. A regolare il traffico tra le deviazioni studiate nell’emergenza sono stati la Polizia locale di Selargius, i carabinieri del Nucleo radiomobile delle Compagnie di Quartu e di Dolianova. La strada più importante del territorio, quella che unisce la 554 al Parteolla, è stata riaperta al traffico solo alle 17,30 mentre gli elicotteri e gli uomini a terra spegnevano ancora il rogo. Dove è passato, il fuoco non ha risparmiato nulla o quasi, arrivando anche a minacciare le abitazioni presenti sul territorio.

A fuoco decine di ettari

«Decine di ettari divorati dal fuoco, chilometri di terreni coltivati ridotti in cenere, col lavoro di un anno perso irrimediabilmente», ha commentato il sindaco di Selargius, Gigi Concu. Tre cani messi in salvo dai vigli del fuoco, sono stati affidati alle amorevoli cure del canile Shardana. «È questo», ha aggiunto il sindaco, «il bilancio provvisorio del terribile incendio che questo pomeriggio ha interessato il nostro territorio comunale, con le fiamme che spinte dal forte vento hanno ridotto in cenere le campagne al confine con Dolianova sino alla sottostazione Enel, in località Su Pardu, e costretto alla chiusura la 387. Non conosco la causa di questo incendio. Di certo, in caso di dolo, è necessario inasprire le pene. Una situazione drammatica, vergognosa».

Pomeriggio di fuoco

L’incendio è scoppiato prima delle 14, pare fra le sterpaglie a secco di un terreno. A dare l’allarme sono stati gli automobilisti in transito sulla statale 387 con l’immediato arrivo del Vigili del fuoco, della forestale, dei barracelli di Selargius e dei volontari del Masise, della Vab Sinnai, di Settimo San Pietro, del Nos. Mobilitati anche due elicotteri che hanno gettato sulle fiamme con tonnellate d’acqua. Il rogo sembrava incontrollabile anche a causa del vento, tanto da riuscire a oltrepassare la statale. Il fuoco ha incenerito anche alberi d’alto fusto (compresi molti ulivi), frutteti e vigneti. Danneggiati anche alcuni casolari. Sul tardi il rogo è stato circoscritto e domato. Immediato il sopralluogo fra la cenere per accertare se l’incendio è stato doloso. A indagare sono la Forestale e i carabinieri. Un’altra giornata di fuoco preoccupante nel cagliaritano che continua a subire danni pesantissimi.

RIPRODUZIONE RISERVATA