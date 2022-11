Brucia il bosco del Barigadu 

Il fuoco sembra non voler dare tregua. Ieri l'allarme rosso è scattato nelle campagne del Barigadu tra Busachi e Ula Tirso dove le fiamme hanno divorato oltre dieci ettari di bosco e sugherete minacciando anche il centro abitato di Busachi. Solo nel tardo pomeriggio la situazione è tornata sotto controllo grazie al grande lavoro dell’apparato antincendio con squadre a terra e l'intervento di un elicottero e di due Canadair.

L'allarme

Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di ieri e la situazione è apparsa da subito piuttosto complicata perché l’incendio stava interessando la zona di S’erra e sones con un fitto bosco e sugherete. Immediatamente si è messo in moto l’apparato antincendio (solo qualche giorno fa la Regione ha prorogato fino al 7 novembre la campagna antincendio, che di solito si chiude a fine settembre, a causa del caldo eccezionale di questo periodo), sul posto sono arrivate le squadre a terra del Corpo forestale, dei Vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta, Forestas, barracelli e volontari. Il forte vento di scirocco alimentava le fiamme, si sono vissuti momenti molto concitati perché perché il fuoco aveva diversi fronti e stava avanzando minaccioso anche verso il centro abitato di Busachi.

I rinforzi

La Forestale ha chiesto l’intervento dell'unico elicottero rimasto al momento operativo, ma era impegnato in un'altra zona. Si è dovuto attendere un po’ perché tornasse alla base di Fenosu e poi ripartisse alla volta del Barigadu e nel frattempo è stato chiesto anche l’intervento di due Canadair, decollati da Ciampino. Indispensabile il supporto dei mezzi aerei perché la zona colpita dalle fiamme era piuttosto impervia, per le squadre a terra era difficile intervenire in un bosco così fitto. Complessivamente sono stati impegnati 25 operatori della Forestale di Neoneli, del Gauf di Oristano col supporto di tre squadre di Forestas, due di barracelli. A metà serata il rogo è stato domato e sono andati in fumo oltre dieci ettari di bosco e sugherete. Le operazioni di bonifica sono andate avanti ancora per diverse ore, l’attenzione resta altissima almeno fino a quando non cambieranno le condizioni climatiche.