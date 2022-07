Briatore stile “Experience” Zuma punta sull’izakaya 

Domani, nella spiaggia di Cala Petra Ruia, si celebra la domenica con l’evento “Amazing Sunday - The Earth Beat”: un’intera giornata di musica dal vivo con speciale dj set tribale, sassofonisti e performer in azione tra un piatto di sushi e un calice di champagne organizzata da Nikki Beach.

Stasera, sabato 16 luglio, chi viaggia nei dintorni di Baja Sardinia, può prendere parte alla festa al tramonto per l’inaugurazione del Fingers beach club, il locale sulla spiaggia di Porto Sole targato Fingers che quest’anno propone i cocktail novità dell’estate a base di Sake, come il Caipisake Maracuja, il Mojito Sake o il Baja, nuovo long drink fresco e balsamico preparato con il classico liquore giapponese. Sempre oggi, al Phi Beach di Baja Sardinia, sale alla consolle Dj Angelos, mentre a Porto Rotondo riapre i battenti lo storico Country Club con la serata dall’atmosfera latina Cali al via a mezzanotte.

Sette notti, sette grandi serate in agenda in Costa Smeralda e dintorni da oggi e fino al prossimo 22 luglio. La prima al Just Cavalli Porto Cervo è andata in scena ieri con la festa di apertura nel club creato dallo stilista animalier per eccellenza, Roberto Cavalli. Il locale promette un’estate di eventi speciali tutti i giorni sino a fine agosto.

Sette notti, sette grandi serate in agenda in Costa Smeralda e dintorni da oggi e fino al prossimo 22 luglio. La prima al Just Cavalli Porto Cervo è andata in scena ieri con la festa di apertura nel club creato dallo stilista animalier per eccellenza, Roberto Cavalli. Il locale promette un’estate di eventi speciali tutti i giorni sino a fine agosto.

Sulla spiaggia

Stasera, sabato 16 luglio, chi viaggia nei dintorni di Baja Sardinia, può prendere parte alla festa al tramonto per l’inaugurazione del Fingers beach club, il locale sulla spiaggia di Porto Sole targato Fingers che quest’anno propone i cocktail novità dell’estate a base di Sake, come il Caipisake Maracuja, il Mojito Sake o il Baja, nuovo long drink fresco e balsamico preparato con il classico liquore giapponese. Sempre oggi, al Phi Beach di Baja Sardinia, sale alla consolle Dj Angelos, mentre a Porto Rotondo riapre i battenti lo storico Country Club con la serata dall’atmosfera latina Cali al via a mezzanotte.

Sushi e champagne

Domani, nella spiaggia di Cala Petra Ruia, si celebra la domenica con l’evento “Amazing Sunday - The Earth Beat”: un’intera giornata di musica dal vivo con speciale dj set tribale, sassofonisti e performer in azione tra un piatto di sushi e un calice di champagne organizzata da Nikki Beach.

Cinque stelle

Dopodomani, lunedì, la settimana inizia con il taglio del nastro e una festa privata per la nuova avventura gastronomica voluta dai proprietari della Costa Smeralda (Qatar) per animare il villaggio. Nello storico Cervo Tennis Club rinnovato arriva il marchio internazionale Zuma, che fa il suo ingresso nella lista dei ristoranti giapponesi a cinque stelle di Porto Cervo. Con sedi a Dubai, Hong Kong, Istanbul, New York, Miami, Bangkok, Abu Dhabi, Mykonos e altre destinazioni d’eccellenza, Zuma porta in Sardegna l’izakaya style, di grande tendenza per condividere al meglio cibo e bevande. Tra le specialità da provare, i maki alla ricciola piccante e quelli con astice e maionese al tartufo. Da martedì 19 luglio è aperto al pubblico.

Ciao, orsetto!

Mercoledì 20 si balla al Ritual e al Toy Room Costa Smeralda (Sottovento), dove è in arrivo la mascotte Frank, l’orsetto gigante simbolo del locale londinese che si esibisce alla console e in pista.

Flavio insegna

Giovedì 21 luglio, una selezione di ospiti assisterà in anteprima al nuovo format studiato da Flavio Briatore per la Billionaire Experience 2022 con lo show Master of Extravaganza, già un successo a Dubai e Mykonos. Venerdì 22 luglio, le porte del ristorante - teatro di mister Briatore aprono al grande pubblico. Ancora il 22 luglio entra in gioco un nuovo concorrente per le serate sul mare. Sotto il marchio 7 Pines, accende i riflettori il Cone Club Sardinia, nuovo beach club sulla spiaggia Li Mucchi Bianchi che collabora con il progetto di marketing territoriale Insula Quality Food. Anche sulla spiaggia di Capriccioli si balla nel fine settimana con i Supernova ospiti del Vesper Club.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata