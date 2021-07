Breve febbre, ma Francesco sta bene 

ROMA. Un «episodio febbrile» mercoledì sera, di non rilevante entità né durata, poi l’esito negativo della Tac torace-addome, che ieri ha escluso qualsiasi complicazione nel recupero post-operatorio.

Alimentazione autonoma

Al suo quinto giorno di permanenza al Policlinico Gemelli, dove domenica ha subito un intervento chirurgico al colon, papa Francesco continua ad alimentarsi in modo autonomo, a muoversi dal letto di degenza e anche a rivolgere il suo pensiero alle altre persone malate: come i piccoli pazienti del vicino reparto di Oncologia Pediatrico, cui ieri pomeriggio ha fatto giungere il suo «affettuoso saluto». Un portavoce della Santa Sede ha fatto sapere che«il Santo Padre prosegue le cure programmate e l’alimentazione per via orale». Una sottolineatura importante, che dice molto dello spirito di papa Bergoglio anche nell’attuale condizione di convalescenza, è che «in questo particolare momento rivolge il Suo sguardo a quanti soffrono, esprimendo la Sua vicinanza agli ammalati, specialmente ai più bisognosi di cure».

La suora prega

Restano aperti gli interrogativi su quando il Pontefice potrà tornare a Santa Marta - ma i medici non hanno modificato la previsione di una degenza al Gemelli di circa sette giorni «salvo complicazioni» - e su dove pronuncerà l’Angelus domenica, se dall’ospedale o dal Vaticano. Ma su questo anche dalla Santa Sede si fa sapere informalmente che «ogni ipotesi è ancora prematura». Intanto continua l’opera di governo della Chiesa da parte di Bergoglio, che ieri ha nominato il cardinale Jean Claude Hollerich, arcivescovo del Lussemburgo, relatore generale per il prossimo Sinodo “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione” («Grazie, Santo Padre!», gli risponde il porporato gesuita su Twitter), e davanti all’assassinio» del presidente di Haiti Jovenel Moïse - che ricevette in udienza il 26 gennaio del 2018 - condanna «ogni forma di violenza come mezzo per risolvere crisi e conflitti».

Intanto attorno al Gemelli si stringe sempre l’affetto dei fedeli. «Prima di essere il Papa è una persona che ha bisogno di aiuto», dice suor Maria Leonina, che ieri ha pregato con le mani rivolte verso il cielo e gli occhi puntati alle finestre al decimo piano.

