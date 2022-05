Brescia si può battere così 

La coppia formata da Mitrou-Long e Della Valle va sempre sopra il suo standard e segna almeno la metà del bottino complessivo contro il Banco: 38 punti sui 76 del PalaSerradimigni, 46 sui 97 della seconda partita di campionato, 54 sui 104 di gara uno dei playoff. È possibile limitarli? Della Valle si butta sempre dentro cercando (e ottenendo) il fallo sia del difensore sia di chi lo aiuta, mentre da tre fa canestro solo se viene dimenticato, al contrario di Mitrou-Long che spara da qualsiasi distanza anche col difensore. Logan non ha più la rapidità per difendere su entrambi, Kruslin è andato maluccio su Della Valle. Forse Devecchi e/o Burnell potrebbero rappresentare una soluzione che val la pena sperimentare da subito.

Sassari. Seconda gara (20.30) e seconda possibilità di fare il colpaccio a Brescia. Nei quarti in trasferta la Dinamo ha vissuto qualsiasi situazione: perso dopo aver vinto la prima (a Milano nel 2011) ma anche vinto dopo aver perso la prima, come a Trento nella stagione dello scudetto (2015). Nulla è ancora deciso, la Germani ha un pizzico di pressione in meno. Sassari dopo la sconfitta per 104-97 ha avuto tante conferme. E in teoria sa cosa fare per limare quei dettagli che possono far pendere la bilancia dalla propria parte.

Gemelli del canestro

La coppia formata da Mitrou-Long e Della Valle va sempre sopra il suo standard e segna almeno la metà del bottino complessivo contro il Banco: 38 punti sui 76 del PalaSerradimigni, 46 sui 97 della seconda partita di campionato, 54 sui 104 di gara uno dei playoff. È possibile limitarli? Della Valle si butta sempre dentro cercando (e ottenendo) il fallo sia del difensore sia di chi lo aiuta, mentre da tre fa canestro solo se viene dimenticato, al contrario di Mitrou-Long che spara da qualsiasi distanza anche col difensore. Logan non ha più la rapidità per difendere su entrambi, Kruslin è andato maluccio su Della Valle. Forse Devecchi e/o Burnell potrebbero rappresentare una soluzione che val la pena sperimentare da subito.

Palle perse e ritmo

Anche in campionato la Dinamo ha perso 17 palloni, ma nel primo match dei quarti dopo le 14 perse del primo tempo ha saputo contenersi (solo 3). Quello che è mancato, soprattutto da parte di Robinson è la gestione del ritmo: giusto correre appena si può, ma ogni tanto bisogna rallentare, perché contro un'avversaria più atletica e dinamica è penalizzante correre sempre.

Dentro l'area

Bilan è virtualmente immarcabile: ha segnato 22 punti, subito 8 falli (in realtà ce n'erano almeno il doppio). E' che Brescia ha ben tre lunghi da ruotare: Cobbins, Burns e Brown, quindi dei falli poco si preoccupa. Anche Burnell fa la voce grossa contro i pari ruolo, soprattutto Petrucelli. Paradossalmente è mancato il tiro da tre e non solo per merito della difesa bresciana: Bendzius 1/6, Kruslin 0/2. L'unico ad avere segnato più di una tripla è stato Logan (3/9). La Dinamo ha bisogno che almeno due esterni facciano canestro dall'arco con discreta continuità, anche per allargare la difesa e lasciare più spazio alle penetrazioni di Robinson.

