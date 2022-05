Brescia-Dinamo, un amaro show 

Pall. brescia 104

dinamo sassari 97

Germani Brescia : Gabriel 7 (0/4, 2/6. 8 r.), Mitrou-Long 24 (3/8, 4/10), Mobio ne, Petrucelli 6 (3/4, 0/1, 4 r.), Della Valle 30 (3/7, 5/11, 2 r.), Eboua, Parrillo, Cobbins 2 (1/1, 3 r.), Burns 4 (2/2, 1 r.), Laquintana 11 (3/4, 1/3, 1 r.), Moss 9 (3/3, 1/3, 4 r.), Brown 11 (4/6, 0/1, 6 r.). All. Magro

Banco di Sardegna SS : Pitirra ne, Bilan 22 (6/8, 11 r.), Logan 22 (5/6, 3/9), Robinson 11 (4/5, 1/3, 3 r.), Kruslin 1 (0/2 da tre, 1 r.), Gandini ne, Devecchi 3 (1/1 da tre, 1 r.), Treier (3 r.), Burnell 14 (6/8, 0/2, 7 r.), Bendzius 15 (2/5, 1/6, 6 r.), Gentile 5 (1/2 da tre, 2 r.), Diop 4 (1/1, 2 r.). All. Bucchi

Arbitri : Begnis, Attard, Bongiorni

Parziali : 24-24; 52-47; 79-68.

Note . Usciti per 5 falli: Burns e Cobbins. Tiri liberi: Brescia 21/26; Sassari 28/35. Percentuali di tiro: Brescia 35/74 (13/35 da tre, ro 11 rd 23); Sassari 31/58 (7/25 da tre, ro 7 rd 29).

L'avvio è buono, ma dopo il 14-0 preso nel secondo quarto, Sassari deve sempre inseguire. Si avvicina ma non raggiunge mai Brescia che fa sua la prima gara dei quarti playoff (104-97) e avrà il caloroso pubblico amico anche domani nella seconda partita. La Dinamo se l'è giocata bene ma solo a tratti. Ha saputo rimediare alle palle perse nel primo tempo (14) ma da tre punti ha segnato con discrete percentuali solo Logan, Basti dire che Robinson, Kruslin e Bendzius insieme hanno collezionato 2/11. Bilan e Burnell sono stati ottimi dentro l'area, riequilibrando la situazione, ma la difesa non è riuscita a mordere con continuità in una gara giocata ad altissimo ritmo e tanti possessi.

Parola di coach

Per inciso, terza vittoria su tre gare in stagione per Brescia che non appare imbattibile, ma ha così tanti giocatori da trovare sempre qualche aiuto extra, come ad esempio Moss e Laquintana. Anche coach Bucchi è fiducioso: «C'è stata un po' di frenesia quando ci siamo riportati a uno-due canestri di distanza. Dobbiamo trovare dei correttivi non solo alla difesa, qualcosa lo abbiamo fatto nell'intervallo ma non è bastato. Ora la testa è già a gara due».

La cronaca

Il Banco è più squadra, segna un po' con tutti, ma va anche a +5 (17-22 al 9'). Della Valle è però inarrestabile e segna 17 punti nel primo quarto che finisce in perfetto equilibrio: 24-24. Il break di Brescia nel secondo quarto sale a 14-0 grazie anche a Moss e ai palloni rubati da Laquintana: 40-26 al 14'. La reazione della Dinamo è nell'intelligenza di Bilan e nell'energia di Burnell. La rimonta arriva a ridurre il gap sino a -3 (48-45 al 18' con due liberi di Gentile) prima di una bomba di Gabriel che rianima i padroni di casa. Il -5 è tutto sommato accettabile visti le ben 14 palle perse e solo 2/10 dall'arco. Nel terzo quarto l'illusorio -2 di Bilan poi break di 11-0 per i lombardi con Della Valle e Mitrou-Long ed è 70-56 al 26'. Logan non ci sta, segna due volte dall'arco (72-66) ma Laquintana replica. Nell'ultimo quarto Sassari ritrova Bednzius e addirittura al 36' si porta a -4 (90-86) ma poi non trova mai il canestro per riaprire completamente il match e la Germani la chiude con Brown.

