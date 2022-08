Branco: «Col fado canto la vita» 

Diciassette album pubblicati, l’ultimo è appunto “Eva”: «Lei è un mio alter ego rappresenta il suo universo unico, l’abc della vita, con le sue paure e le sue fasi». Questo concerto è un'altra tappa del tour iniziato il 21 aprile al Concertzaal di Tilburg, nei Paesi Bassi, e che ha già portato la cantante in più di 40 palchi europei. Nella sua carriera si è esibita in Portogallo, Spagna, Francia, e naturalmente Italia; ha sposato il grande chitarrista Custodio Castelo, con cui ha anche creato diverse canzoni, poi si è innamorata dello scrittore Tiago Salazar, da cui ha divorziato, dopo aver avuto due figlie. «Sono loro a rendermi felice. Non so se faranno musica, ma sono contenta, se loro lo sono, e questo è ciò che conta». Sul palcoscenico sarà accompagnata da una band d’eccezione, con Bernardo Couto alla chitarra portoghese, Bernardo Moreira al contrabbasso, Luís Figueiredo al piano, ed Egidio Marchitelli alla chitarra.

La sua voce è il suono di un Paese. Le sue strade, le risate, le nostalgie e le speranze. Cristina Branco è diventata la più grande cantrice di fado, un genere musicale unico e proprio del Portogallo. Nata nel 1972, è da venticinque anni una leggenda della musica. E stasera sarà protagonista al Nora Jazz, in un concerto con la sua band, per il gran finale di una rassegna tutta al femminile. «Suoneremo una serie di pezzi dal mio ultimo album, “Eva”, e poi altri pezzi dai precedenti ma anche classici del fado- spiega – adoro suonarli, perché sono cresciuta con questa musica».

Mancata giornalista

Nata nella municipalità di Almerim, studiava da giornalista, considerava il fado un genere di un’epoca lontana, preferendo jazz, folk, blues, bossa nova; ma il colpo di fulmine è scattato, grazie a suo nonno: «Lui aveva un disco della grande Amalia Rodrigues, l’ascoltava spesso e lo teneva con cura. Sapeva che ero portata, e il giorno del mio diciottesimo compleanno mi ha lanciato una piccola sfida: ascoltalo, e vediamo se dici ancora che non ti piace il fado, se non ti viene voglia di cantare così. Del fado amo tutto, ti dà la possibilità di essere un po’ provocatrice nei confronti della realtà di ogni giorno, è fragilità con una forza immensa, come quella che c’è in una danza meravigliosa, di musica e poesia».

Diciassette album

Diciassette album pubblicati, l’ultimo è appunto “Eva”: «Lei è un mio alter ego rappresenta il suo universo unico, l’abc della vita, con le sue paure e le sue fasi». Questo concerto è un'altra tappa del tour iniziato il 21 aprile al Concertzaal di Tilburg, nei Paesi Bassi, e che ha già portato la cantante in più di 40 palchi europei. Nella sua carriera si è esibita in Portogallo, Spagna, Francia, e naturalmente Italia; ha sposato il grande chitarrista Custodio Castelo, con cui ha anche creato diverse canzoni, poi si è innamorata dello scrittore Tiago Salazar, da cui ha divorziato, dopo aver avuto due figlie. «Sono loro a rendermi felice. Non so se faranno musica, ma sono contenta, se loro lo sono, e questo è ciò che conta». Sul palcoscenico sarà accompagnata da una band d’eccezione, con Bernardo Couto alla chitarra portoghese, Bernardo Moreira al contrabbasso, Luís Figueiredo al piano, ed Egidio Marchitelli alla chitarra.

Il futuro

Dopo una vita in tour, è rimasta una diciottenne: «Quando non faccio musica mi godo le cose semplici della vita, vedere le mie figlie crescere, passare tempo con i miei cari. Mi piacerebbe collaborare con chiunque, o con nessuno in particolare, mi basta continuare a fare musica». Il suo prossimo lavoro è già in arrivo: «Sto preparando un album: è un momento di introspezione, e un mucchio di parole e di pensieri stanno danzando nella mia mente».

