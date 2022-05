Braccio di ferro tra Comune e Igea 

I rapporti fra l’amministrazione comunale di Iglesias e l’Igea non sono idilliaci, questo è un fatto noto e risaputo. Ma due vicende capitate a distanza di pochi giorni, rappresentano, stando a quanto riferito dall’assessore all’Ambiente e al Decentramento del Comune d’Iglesias Francesco Melis, il culmine di una relazione spigolosa. «La mancanza di comunicazione è una criticità dell’ente. - dichiara Melis - E l’ultimo episodio capitato è l’evidenza di una disarmonia cronica».

Portu Banda

L’episodio si riferisce alla fettuccia bianco-rossa apparsa nella giornata di lunedì nella spiaggia di Portu Banda a Nebida. Una delimitazione dell’arenile che ha sollevato parecchie perplessità fra i residenti della frazione mineraria e i frequentatori dell’arenile. Una porzione dell’area è stata interdetta dal classico nastro che rappresenta un segnale di pericolo: «Un nastro che avrebbe potuto posizionare chiunque. - spiega Melis - Ai nostri uffici non è pervenuta alcuna comunicazione di “lavori in corso”, nell’area interessata non è apparso alcun riferimento o segnale cartellonistico attestante chi e perché stesse intervenendo>. Nel frattempo l’ex Società italiana miniere, si limita a dichiarare d’essere intervenuta per la messa in sicurezza della falesia.

Il bando

La polemica sull’episodio della “misteriosa" fettuccia è di certo amplificata dalle dinamiche di un’altra vicenda dalla risonanza ben più importante; la messa al bando per l’assegnazione in locazione o affitto, di 23 immobili appartenenti ad Igea. Una decisione che ha provocato le rimostranze dei capi delle amministrazioni dei 5 Comuni nelle cui aree ricadono i suddetti beni ed in particolare del sindaco Mauro Usai: rivendica una legge regionale che vuole l’attribuzione ai Comuni del patrimonio dismesso. Il bando pubblicato lo scorso lunedì, mostra come Iglesias sia il territorio con più unità immobiliari messe all’asta pubblica: 15 su 23 e tra questi sono presenti delle aree dove l’amministrazione comunale aveva mostrato parecchio interesse. Ad esempio nei confronti del terreno con pineta a Masua (5.200 metri quadri), o dello spazio ad uso area sosta camper (un servizio ora sospeso, gestito fino allo scorso anno da un privato): «Sono i Comuni i soggetti preposti alla programmazione e alla valorizzazione delle aree minerarie. - sostiene Usai - Da tempo ho chiesto l’acquisizione per alcune di queste che ora sono invece sul mercato. Ma non lo permetterò». E mentre si profila un’alleanza fra le amministrazioni comunali interessate ad un’azione di ostruzionismo, gli uffici legali del Comune d’Iglesias sono al lavoro per la redazione di una diffida. «Sia chiaro - continua Usai - se Igea si è permessa di agire in questo modo, è per via della totale indifferenza della Regione, che latita sulla questione ormai da troppo tempo. È in quella sede che si dovranno battere i pugni sui tavoli». Intanto la vicenda sarà oggetto anche di due interrogazioni in Consiglio regionale; a pretendere delle risposte dall’assessorato all’Industria sono la consigliera di Idea Sardegna Carla Cuccu ed il consigliere del Pd Roberto Deriu.