Braccio di ferro per 32 appartamenti 

Non c’è pace per il residence Smeralda di Porto Rotondo, a dieci anni dal blitz delle Fiamme Gialle concluso con il sequestro penale di 32 appartamenti. Ora, le stesse unità immobiliari sono al centro di un braccio di ferro giudiziario tra la proprietà, un istituto di credito e i giudici del Tribunale di Tempio. Gli appartamenti sono stati pignorati alla Petillant Sa, una società portoghese che proprio dieci anni fa era stata coinvolta (successivamente del tutto scagionata) in una clamorosa indagine della Guardia di Finanza per una presunta evasione fiscale internazionale di 90 milioni di euro. Il processo per i reati tributari ha portato a una raffica di assoluzioni, ma la Petillant deve affrontare di nuovo un problema legale, questa volta davanti a magistrati del Tribunale di Tempio. Infatti, i giudici galluresi hanno ordinato lo sgombero e la consegna di 32 appartamenti del residence Smeralda Village, nel cuore di Porto Rotondo.

No allo sgombero

Il provvedimento della magistratura è arrivato qualche settimana fa, nel bel mezzo della programmazione della stagione turistica. La Petillant ha già presentato un reclamo al giudice delle esecuzioni immobiliari, segnalando di essere nelle condizioni di gestire gli immobili pignorati, così da garantire al Tribunale un cospicuo canone di locazione. Il legale della società portoghese, l'avvocato Andrea Viola, contattato nei giorni scorsi, non ha voluto rilasciare dichiarazioni sulla vicenda che, ovviamente, non riguarda solo la proprietà degli appartamenti, ma anche altre società immobiliari e operatori turistici che lavorano con la Petillant. La procedura esecutiva che ha portato al pignoramento degli immobili nel borgo turistico olbiese è stata promossa da una banca e riguarda un credito di circa un milione e mezzo di euro. La causa civile va avanti da mesi. Il dato singolare è che le unità immobiliari in passato sono state al centro di una vicenda che finì anche in Parlamento, a seguito di una interpellanza presentata alla Camera. La Petillant, va subito precisato, è stata dichiarata estranea ai reati contestati dalla Procura di Pescara nel 2010, ma è altrettanto vero che la Guardia di Finanza, almeno dal 2008, si è occupata dei passaggi di proprietà dei 32 appartamenti di Porto Rotondo.

Aerei e mezzi antincendio

L’inchiesta della Procura abruzzese è sfociata in un processo concluso con l’assoluzione di tutte le persone coinvolte, per la prescrizione dei reati, in quanto i giudici hanno ritenuto non applicabili le aggravanti. Le indagini hanno riguardato società che avevano rapporti con la Protezione civile nazionale, per la gestione dei Canadair schierati nelle campagne antincendio.

