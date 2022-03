Braccianti sfruttati: costretti a comprarsi  cibo, acqua e vestiti 

«Venite a Cagliari: qui ottenere i permessi di soggiorno per lavoro è più facile e veloce rispetto a quanto succede a Napoli e Roma». Così la kirghisa, da tempo trasferita nel capoluogo sardo e ora indagata nell’inchiesta della Squadra mobile per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e caporalato, convinceva i connazionali a trasferirsi a Cagliari. Da qui poteva occuparsi direttamente della loro gestione: le donne finivano nelle case di famiglie cagliaritane come badanti, gli uomini prendevano i loro zaini direzione Isili e Orosei per lavorare nei campi come braccianti. I “datori” di lavoro – si tratta anche di importanti azienda agricole – li facevano dormire nelle loro proprietà in stanzoni ma dovevano provvedere da soli a comprarsi cibo e acqua. Difficile con le paghe da fame, ovviamente tutto in nero. E poi nessun giorno di risposo e orari da schiavitù, come emerso dalle indagini, anche per le badanti e colf. E i tanti kirghisi arrivati nell’Isola provavano a resistere sperando di ottenere, prima o poi, l’atteso permesso di soggiorno.

L’anomalia

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Cagliari e dal pm Alessandro Pili, è nata da l’intuizione degli agenti dell’ufficio Immigrazione della questura cagliaritana. In poco tempo le richieste per ottenere permessi di soggiorno, da parte di cittadini del Kirghizistan, sono aumentate. I poliziotti coordinati dal dirigente Fabrizio Selis hanno notato che nel 2020 le istanze presentate erano circa 200: il 75% delle domande arrivate in tutta Italia. I primi accertamenti hanno fatto emergere delle stranezze e così sono iniziate le indagini del colleghi della seconda sezione della Squadra mobile. Gli investigatori, sotto il coordinamento del dirigente Fabrizio Mustaro, sono risaliti alla donna kirghisa, ricostruendo i suoi movimenti, contatti con i connazionali e la rete creata con almeno sette persone (una a Quartu, cinque a Isili e una a Orosei) anche loro finiti tra gli indagati.

I racconti

Il lavoro degli agenti della Mobile, sempre in stretta collaborazione con quelli dell’Immigrazione, non è stato facile. Le vittime, ridotte in condizioni di quasi schiavitù, per la necessità di quei pochi soldi e sempre nella speranza di avere il permesso di soggiorno, non sono state molto collaborative. Le badanti “gestite” sono state almeno venti, i braccianti 26 tra Isili e Orosei. Chi ha parlato (quei pochi che lo hanno fatto potranno ora ottenere il permesso di soggiorno per motivi di giustizia) ha fatto emergere tutta la situazione nella sua drammaticità: 500 euro al mese per turni massacranti e nemmeno un giorno di riposo anziché stipendi discreti e permesso di soggiorno in tempi rapidi, come promesso in un primo momento. E c’è chi in questi due anni non ha resistito, stremato dalla stanchezza: ha lasciato tutto, rientrando nel proprio Paese, ex repubblica sovietica dell’Asia centrale.