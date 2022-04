Bper chiude le filiali, sindaci in trincea 

«La chiusura delle filiali dal prossimo 20 maggio sta avvenendo a meno di sei mesi dall’ultima sforbiciata di 104 filiali e in assenza di un nuovo Piano industriale», denuncia l’Uncem. «È un danno per i territori più fragili, per le aree montane e rurali del Paese e per i piccoli Comuni. Lo abbiamo detto e lo ridiciamo per l’ennesima volta ad Abi (l’Associazione bancaria italiana, ndr), Banca d’Italia, Consob, Ministero e parlamentari: che le banche chiudano è il segnale di una sfacciataggine che un grande gruppo imprenditoriale orientato solo al profitto e alla finanza, esercita verso i territori». Secondo i rappresentanti degli enti locali più periferici l'“home-banking” non basta. «È da denuncia l’atteggiamento, il dire “noi ce ne andiamo e manco vi ascoltiamo, manco ci confrontiamo perché voi siete niente”. Se ne vanno sbattendo la porta, lasciando il cerino in mano ai sindaci. Che devono rispondere alle arrabbiature dei concittadini».

«Atteggiamento sfacciato da denuncia». La rabbia attorno alla decisione del gruppo Bper di chiudere 140 filiali in tutta Italia (17 delle quali in Sardegna) non si placa. Anzi, continua ad aumentare coinvolgendo sempre più associazioni di categoria. L’ultima in ordine cronologico è stata l’Uncem (l’Unione nazionale Comuni comunità enti montani) che non ha risparmiato accuse contro il gruppo bancario, colpevole di ridimensionare la propria rete lasciando i piccoli centri senza servizi indispensabili.

«Atteggiamento sfacciato da denuncia». La rabbia attorno alla decisione del gruppo Bper di chiudere 140 filiali in tutta Italia (17 delle quali in Sardegna) non si placa. Anzi, continua ad aumentare coinvolgendo sempre più associazioni di categoria. L’ultima in ordine cronologico è stata l’Uncem (l’Unione nazionale Comuni comunità enti montani) che non ha risparmiato accuse contro il gruppo bancario, colpevole di ridimensionare la propria rete lasciando i piccoli centri senza servizi indispensabili.

Rabbia

«La chiusura delle filiali dal prossimo 20 maggio sta avvenendo a meno di sei mesi dall’ultima sforbiciata di 104 filiali e in assenza di un nuovo Piano industriale», denuncia l’Uncem. «È un danno per i territori più fragili, per le aree montane e rurali del Paese e per i piccoli Comuni. Lo abbiamo detto e lo ridiciamo per l’ennesima volta ad Abi (l’Associazione bancaria italiana, ndr), Banca d’Italia, Consob, Ministero e parlamentari: che le banche chiudano è il segnale di una sfacciataggine che un grande gruppo imprenditoriale orientato solo al profitto e alla finanza, esercita verso i territori». Secondo i rappresentanti degli enti locali più periferici l'“home-banking” non basta. «È da denuncia l’atteggiamento, il dire “noi ce ne andiamo e manco vi ascoltiamo, manco ci confrontiamo perché voi siete niente”. Se ne vanno sbattendo la porta, lasciando il cerino in mano ai sindaci. Che devono rispondere alle arrabbiature dei concittadini».

Accusa

L’associazione lancia un appello contro il sistema creditizio: «Restano le Banche di credito cooperativo, in controtendenza, e alle quali proponiamo di aprire nuovi sportelli dove i grandi gruppi hanno chiuso».

Tra le eccezioni anche Poste Italiane che «resta e cresce anche grazie al patto fatto con Uncem e Anci alla luce della legge sui piccoli Comuni».

Al contrario «se ne va chi non ha capito come è fatta l’Italia. Una vergogna. Diciamo ai sindaci di portare cittadini e associazioni in piazza a protestare contro le chiusure. Servirà a poco, ma non stiamo certo zitti. Alziamo la voce contro chi prende in giro i territori e le comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata