Box al mercato, il prezzo è giusto 

Canone di concessione regolare, il ricorso viene respinto. Il verdetto del Tribunale amministrativo di Cagliari sul contenzioso fra consorzio degli operatori del mercato civico di piazza Dessì e Comune è arrivato di recente: la tariffa del canone di gestione decisa dalla precedente Giunta comunale nel 2018 - e contestata dal consorzio “Sa Perda Mulla” perché comportava degli oneri di concessione troppo elevati per i commercianti del mercato - è stata definita invece “sostenibile” dai giudici amministrativi. «La contestazione è infondata», dice il Tar nella sentenza che mette la parola fine a una guerra legale che andava avanti da tre anni.

Il contenzioso

Tutto è iniziato con la delibera approvata dall’esecutivo comunale di via Porcu nel 2018, con l’allora sindaco Stefano Delunas, che di fatto determinava il canone annuo di concessione per la gestione del mercato civico di piazza Dessì in 58mila euro, da ripartire fra gli operatori in base alla superficie lorda di vendita assegnata. Delibera seguita - come viene riportato nella recente sentenza espressa dal Tar - da una nota inviata dalla società consortile con tanto di relazione dettagliata in cui contestava la sostenibilità del canone stabilito dalla Giunta, e si proponeva l’adozione di una tariffa nettamente inferiore.

Lo sconto

Dopo tre mesi - intervallati da incontri e interlocuzioni fra amministrazione comunale e consorzio - l’esecutivo quartese ha modificato la delibera rideterminando il canone per un totale di poco più di 44mila euro. «Nella sostanza», si legge nel documento stilato dai giudici amministrativi, «mentre nella prima deliberazione di marzo si era scelto di applicare la tariffa media all'interno della forbice prevista dalla legge, per poi moltiplicarla per i metri quadri lordi complessivi del mercato, nella deliberazione di luglio (che ha rideterminato il canone sostituendo la precedente) si è scelto di applicare la tariffa massima, salvo applicare la riduzione al 10 per cento della superficie eccedente i mille metri quadri».