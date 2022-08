Bovo: «Abbiamo dato l’anima» 

Bovo ieri ha esordito in panchina: «Era squalificato Liverani, e mi fa piacere, più che per me, per il Cagliari, che siamo tornati a casa imbattuti». Il vice-Liverani ha parlato anche dei singoli. A cominciare dall’ex della partita, Luvumbo: «Stiamo parlando di un calciatore di grandi potenzialità, che deve abituarsi a un modo di giocare che non è lo stesso di quando era nella Primavera». Lapadula e Pavoletti ancora insieme? «Domanda difficile, saranno le circostanze a rispondere. Ma al Sinigaglia dovevamo recuperare la partita».

Nel dopo gara il viceallenatore rossoblù ripercorre le fasi salienti del match: «Siamo partiti bene, abbiamo avuto degli sprazzi in cui avremmo potuto concretizzare meglio. Il riferimento, ribasisco, è al colpo di testa di Pavoletti sventato dal portiere del Como. Abbiamo tentato di fare una partita propositiva, cercando di anticiparli e dando intensità alle nostre azioni d'attacco. La loro rete, sul momento, ha demolito le nostre certezze. Ce l’abbiamo messa tutta e, alla fine, è arrivato il gol di Pereiro». Ma è stato necessario il ricorso alla freschezza della panchina, dove era accomodata buona parte dell’artiglieria pesante rossoblù: «Abbiamo una squadra di 25-26 giocatori e tutti remano verso la stessa direzione, con la massima disponibilità. E questo è un aspetto importante. La partita con il Como, squadra già rodata, ci ha creato parecchie difficoltà. Non è facile affrontare un campionato così complicato: abbiamo tanti giovani, anche i più esperti si stanno adattando a un calcio diverso. I ragazzi hanno dato l’anima».

Un pareggio in extremis per iniziare. Il gran gol di Gaston Pereiro rimette in sesto la partita con il Como e Cesare Bovo, viceallenatore del Cagliari (Liverani era squalificato), si accontenta: «Anche perché», mette subito in chiaro in sala stampa, al termine del match, «in Serie B non ci sono partite facili». Il viceallenatore rossoblù vede il bicchiere mezzo pieno: «Potevamo andare in vantaggio subito con Pavoletti poi, subito dopo, abbiamo subito il gol loro. Andati sotto, abbiamo avuto qualche difficoltà ad arginare una squadra che si conosce bene, visto che i giocatori stanno assieme dall’anno scorso. Noi abbiamo fatto un po’ più di fatica: abbiamo iniziato un nuovo percorso un mese fa, c’erano delle difficoltà ed eravamo anche un po’ in emergenza. Nel reparto difensivo i ragazzi hanno dato disponibilità massima, ma non eravamo numericamente nella migliore condizione. Per fortuna siamo riusciti a trovare il pareggio con un gran gol, ma sappiamo che possiamo fare meglio. Questo risultato ci dà entusiasmo, fiducia e voglia di lavorare ancor di più di quanto stiamo facendo».

L’analisi

Il debutto

Il futuro

Cesare Bovo ha già la mente rivolta al futuro: domenica alle 20.45 i rossoblù esordiranno alla Domus contro il Cittadella, altra squadra solida. «Ad agosto le compagini rodate sono avvantaggiate, ma a noi l’entusiasmo non manca. Proveremo a vincere per i nostri tifosi e, in generale, ci sono buone sensazioni».

