Botte per rapinare il servo pastore 

Avrebbero picchiato con violenza un cittadino originario del Marocco, colpendolo anche con una pietra, così da costringerlo ad allontanarsi dall’ovile per impossessarsi di un pick-up Nissan e di una Fiat Panda che custodiva, oltre che di un motociclo. Con l’accusa di rapina aggravata, ieri mattina sono comparsi davanti ai giudici della Prima sezione penale del Tribunale di Cagliari gli allevatori Marco e Luca Frau, zio e nipote di 49 e 31 anni, entrambi di Sinnai. Il processo è stato aperto e subito rinviato di un anno.

Le contestazioni

La vicenda che ha dato origine all’inchiesta risale al dicembre 2017, quando - stando alla Procura – ci sarebbe stata l’aggressione nell’ovile in località Cirronis, in agro di Sinnai, dove i tre lavoravano. Per il pubblico ministero Alessandro Pili, che ha condotto le indagini dopo la querela presentata dalla presunta vittima, a picchiare l’allevatore marocchino sarebbero stati sia Marco sia Luca Frau: dopo il pestaggio gli sarebbe stato intimato di allontanarsi dall’azienda dove il pastore teneva anche le proprie cose e custodiva alcuni mezzi. Una volta cacciato via, sempre secondo l’accusa, zio e nipote si sarebbero impossessati del pick-up Nissan e della Fiat Panda intestati ad una società e di una moto di proprietà della presunta vittima. Marco e Luca Frau sono difesi dagli avvocati Riccardo Floris e Marco Fausto Piras (sostituito in aula da Ilaria Annis) che hanno negato con forza le imputazioni. Per l'avvio del dibattimento la presidente del Tribunale, Tiziana Marogna, ha rinviato all’udienza 18 ottobre 2022, visto il carico di lavoro della sezione e tenendo conto che il reato di rapina aggravata non rischia una prescrizione a breve.

Il giallo

Sulla vicenda, però, pende un giallo. Lo stesso giorno nel quale sarebbe consumata la presunta rapina nei confronti del pastore marocchino, ovvero il 1° dicembre 2017, Marco Frau veniva arrestato dai carabinieri perché proprio in quell'ovile venivano trovati quattro chili circa di marijuana, due chili e mezzo di hascisc (35 mila euro di valore), assieme a fucili e munizioni.