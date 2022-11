Botte e ricatti, vittima due volte 

Vittima due volte: prima travolto da un ricatto a sfondo sessuale (minacciato, massacrato e diffamato dalla persona con la quale aveva una relazione) e poi colpito da diffidenza e ostilità, anche del suo ambiente di lavoro. Sino a vedersi togliere la casa e ad essere costretto a lasciare Olbia. Per un militare in servizio in Gallura, il processo che inizierà a fine novembre sarà un calvario. Lo sa lui e lo sa il suo legale. Non è una passeggiata affrontare un procedimento penale per una vicenda (avvenuta a Olbia) che vede il militare vittima dei reati di sequestro di persona, stalking, lesioni gravi e diffamazione, tutto nell’ambito di una relazione omosessuale. Una storia terribile, descritta nelle tre pagine della richiesta di giudizio immediato firmato dai pm di Tempio e indirizzata a un uomo di 55 anni, sardo, il presunto responsabile, tra le altre cose, di una brutale aggressione ai danni del militare (nei certificati medici si legge anche che la vittima ha riportato la frattura della ossa facciali). Per la vittima non sarà facile rievocare i fatti, soprattutto considerando quello che è successo dopo la denuncia delle violenze.

Una vita rovinata

La storia del militare inizia con la relazione con un coetaneo, niente di particolare sino a quando arrivano le prime richieste di denaro, seguite dalle minacce. La situazione peggiora velocemente e un giorno, la vittima del ricatto viene chiusa a chiave in una camera. Non può uscire e le minacce diventano altro. ll militare viene picchiato senza pietà, finisce in ospedale con la frattura dell’orbita oculare e di diverse costole. Prima di essere aggredita, la vittima subisce anche pedinamenti e altre forme di pressione psicologica. Il presunto stalker si presenta sotto la sua abitazione e lascia biglietti e foto davanti all’ingresso. La Procura di Tempio apre un “Codice rosso” e l’incubo finisce. O meglio, si interrompe la persecuzione, ma non il calvario della vittima.

Accanimento

Dice l’avvocata Mariella Pirina, legale di parte civile: «Non è finita purtroppo. La persona accusata di avere perseguitato il mio assistito ha scritto all’amministrazione di appartenenza della vittima ed è partita una inchiesta. Non solo, il mio assistito ha anche ricevuto una sorta di ultimatum per lasciare la casa. Tutto dopo l’inizio delle indagini. Non posso dire altro, ma il mio cliente sta subendo conseguenze pesantissime».