Botte a un minore per vendetta 

La spedizione punitiva contro il ragazzino che, a suo dire, assieme agli amichetti bullizzava il figlio è sfociata ieri a Cagliari nella sentenza che costa 2 anni e mezzo di reclusione al padre vendicatore: è la pena patteggiata dall’uomo di 49 anni originario di Villamar (non pubblichiamo il nome a tutela degli altri protagonisti di questa vicenda, tutti minorenni e nel caso riconoscibili) finito a processo per le lesioni provocate alla vittima «volontariamente», secondo il pubblico ministero che ha istruito il procedimento penale. L’appuntamento al Palazzo di giustizia ieri è durato pochi minuti, il tempo per la giudice delle udienza preliminari Gabriella Muscas di ritenere congruo l’accordo raggiunto tra la pm Rossana Allieri e l’avvocata Antonella Marras e poi l’imputato è rientrato a casa.

Il pestaggio

Ad assistere al pestaggio lo scorso 5 settembre c’erano altri ragazzini, un maggiorenne che aveva fatto da palo e lo stesso minorenne in ipotesi preso di mira dal gruppo del quale faceva parte la vittima. L’uomo dopo il racconto del figlio aveva deciso di intervenire e, in base a quanto ricostruito dai carabinieri della stazione, era andato di persona a risolvere il problema. Raggiunto un piccolo locale dove si trovano le macchine distributrici di bevande, il 49enne si era fatto indicare il bersaglio e, incurante della presenza di altri minorenni, aveva cominciato a picchiare il ragazzino, all’epoca 13 anni, provocandogli «escoriazioni multiple sulla regione frontale e parietale e sul collo, oltre a fratture» al braccio. I medici avevano assegnato al minorenne trenta giorni di cura e gli avevano anche applicato il gesso.

La contestazione

Ricevuta la denuncia, i carabinieri avevano avviato le indagini e depositato una relazione in Procura il 30 settembre. L’uomo era finito agli arresti domiciliari e subito dopo il pm Allieri aveva chiesto a suo carico il giudizio immediato vista l’evidenza della prova: lesioni aggravate il reato contestato. L’uomo secondo gli inquirenti aveva agito « per motivi abietti», approfittando «di una persona che, vista l’età, non era in grado di difendersi adeguatamente», aveva «commesso le violenze su un minorenne davanti ad altri minorenni», aveva «agito con premeditazione». L’imputato attraverso l’avvocata Marras ha chiesto un rito alternativo e il processo è stato fissato davanti alla gup Muscas. Che ieri ha accolto il patteggiamento.

