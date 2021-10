Botte a chi non gli fa l’elemosina 

È quanto è successo per esempio a una ragazza, che chiede l’anonimato per paura di ritorsioni, che qualche giorno fa stava percorrendo in auto viale Colombo dopo le diciotto. «A un certo punto», racconta, «vedo un ragazzo elegante, in giacca e cravatta, che mi chiede di fermarmi. Accosto, perché pensavo che volesse qualche informazione e invece mi chiede se posso dargli almeno dieci euro perché gli si è fermata la macchina e deve raggiungere il padre. Gli ho detto che in quel momento non avevo niente e allora si è innervosito e ha cercato di aprire la sportello. Per fortuna sono riuscita a ripartire, ma ho avuto molta paura».

Il balordo, finto gentiluomo, da qualche settimana sta seminando il panico in città. Per chiedere l’elemosina predilige le strade del centro, da piazza Azuni a viale Colombo e agisce soprattutto di sera, quando cala il buio.

Con modi gentili e garbati si avvicina ai passanti per chiedere aiuto. Le storie raccontate sono quasi sempre le stesse: deve prendere la corriera, ha litigato con il padre, oppure gli si è fermata l’auto e deve raggiungere i genitori a Costa Rey. Sta di fatto che se il malcapitato interlocutore non gli da almeno dieci euro, partono schiaffi e calci.

L’identikit è ormai stato confermato da molti: sulla trentina, giacca e cravatta, pantaloni eleganti, capelli corti e baffetti. Ed è proprio questo suo aspetto impeccabile e cordiale ad ingannare le persone che in un primo momento si fermano a parlare con lui.

L’episodio

Per ora non ci sono notizie di denunce alle forze dell’ordine ma anche sui social network le testimonianze si susseguono. Qualcuno ha pubblicato persino un video dove si vede il giovane sferrare un calcio a un interlocutore che non vuole dargli denaro.

I bersagli

A sentire le testimonianze pare che i suoi bersagli preferiti siano i ragazzini più giovani a cui avrebbe dato schiaffi e calci per poi fuggire. «Si aggira in centro già da quest’estate» racconta un’altra ragazza, «a me è capitato di vederlo davanti a casa. Mi ha fermato mentre scendevo dall’auto e mi ha raccontato la solita storiella del padre che lo aveva chiuso fuori e che doveva lavorare a Costa Rey». E ancora, «a me invece ha raccontato una storia strana: aveva lasciato la macchina al distributore, gli servivano servivano i soldi per fare benzina. Era tra via Cagliari e via Diaz». Un altro residente era in auto con la bambiina «e la mia compagna seduta di fianco. Si è avvicinato e gli ho detto che non avevo nulla. Mi ha offeso e insultato. Io sono scappato».

Una cosa è certa: il balordo in giacca e cravatta se le inventa tutte. A qualcuno ha persino raccontato che la moglie era scappata con l’amante a Nuoro e che gli servivano i soldi per raggiungerla. Storie che fanno anche sorridere se la gran parte delle volte, non finissero con le botte.

