Boston, salvo il murale di Nivola che rischiava di essere distrutto 

Si leva da Orani, abbatte le distanze e svela il dialogo fruttuoso con gli Stati Uniti. «Da questa vicenda si evince ancora una volta il ruolo fondamentale che le fondazioni hanno nel tutelare la memoria degli artisti e il loro patrimonio», afferma Giuliana Altea. «In entrambi i casi abbiamo subito intavolato una comunicazione costante che ci ha permesso di raggiungere il traguardo auspicato». Ponti culturali che si fondono e danno vita a risultati e collaborazioni sulla carta insperate. L’episodio dei cavallini newyorkesi ha fatto da spartiacque, ha fatto comprendere come la via del dialogo e della cooperazione fosse la più logica da perseguire. «Dare voce alle nostre istanze, alle nostre proteste, è stato molto importante», prosegue Altea: «Siamo stati molto fortunati a trovare un alleato nella Pact Renaissance Collaborative (Prc), l’organizzazione americana impegnata nei lavori di rinnovamento della Stephen Wise. Si è dimostrata una realtà consapevole e interessata, come conferma l’immediato restauro dei cavallini e la sistemazione dell’area rispettosa del progetto di Nivola. Il 29 agosto questa collaborazione culminerà con un evento proprio a Orani».

Sono arrivate sull’asse Stati Uniti-Barbagia. Così, se da una parte i nostalgici della Rivoluzione Americana si domandavano che fine potesse fare l’Hurley Building, uno dei principali palazzi del Governo del Massachusetts, nel cuore dell’Isola le preoccupazioni erano differenti. C’erano l’arte e l’estro di Costantino Nivola da tutelare a ogni costo. Soprattutto quell’imponente murale, incastonato nella sala d’ingresso della controversa struttura. «Le rassicurazioni che abbiamo ottenuto sono fondamentali», dichiara Altea, «intanto perché rappresentano un ennesimo riconoscimento sulla considerazione che si ha dell’artista. Inoltre, trovo che sia interessante questa conquista perché arriva dopo la vicenda dei cavallini di Manhattan. Anche in quel caso, rischiavano di essere distrutti per via un intervento di riqualificazione nella zona delle Wise Towers. Ebbene, un post della Fondazione aveva fatto emergere il caso e portato all’attuale risultato. Ovvero, i cavallini sono stati salvati, restaurati e in autunno saranno ricollocati nella loro sede originaria».

«Dopo i cavallini di Manhattan, realizzati nel 1964, siamo riusciti a salvare anche l’enorme murale di Nivola presente nell’edificio dallo stile brutalista Hurley Building di Boston», racconta con grande soddisfazione Giuliana Altea, presidente della Fondazione Nivola di Orani. «A causa di una ristrutturazione dell’immobile rischiava di essere seriamente compromesso, per non dire distrutto. Il nostro lavoro di dialogo, portato avanti insieme alla famiglia Nivola, ha dato i frutti sperati. E ha permesso di preservare questa importantissima opera del 1968».

Rassicurazioni

Il messaggio

“Learning from Nivola”

Un gruppo di esperti in arrivo anche dagli Stati Uniti d’America si confronterà su edilizia popolare e arte pubblica, domani alle 18 proprio al Museo Nivola di Orani. In coincidenza con il “finissage” della mostra “Nivola & New York. Dallo Showroom Olivetti alla Città Incredibile”, nel paese barbaricino si parlerà di politiche per la casa, di rigenerazione urbana e del ruolo che in questi processi può svolgere l’arte. E sullo sfondo l’esempio di Costantino Nivola, sempre attuale e bene impresso, che a metà del Novecento è stato uno dei protagonisti in questo campo, con decine di progetti di arte pubblica messi in atto a New York. Parte del dialogo nato dalla faccenda dei cavallini è la tavola rotonda “Learning from Nivola”. Vedrà l’intervento di Amy Stokes e Pierre Dawson, responsabili della Pact Renaissance Collaborative accanto a Carl Stein, architetto esperto in restauro, già collaboratore e amico di Nivola, nonché membro della Fondazione Nivola.

L’incontro è il preludio all’inaugurazione a New York della Stephen Wise Area finalmente rinnovata.

