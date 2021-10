Bosco Seleni da oasi a pattumiera 

Bosco di Selene in balia di inciviltà. Dai punti panoramici, oltre alla vallata verde e rigogliosa che arriva fino al mare, spuntano mini discariche abusive. Uno spettacolo indecoroso per il polmone verde della cittadina, meta di turisti, sportivi, amanti della vita all’aria aperta. Bottiglie di plastica e di vetro, cartoni di pizza, residui di pranzi, pannolini bruciacchiati, fino a motorini di frigoriferi o tendoni. Non si contano le cicche ovviamente.

La testimonianza

È lo spettacolo che si può osservare facendo una semplice passeggiata nel verde o, come ha segnalato Emanuele Franceschi de La Nuova Luna, nel punto panoramico di Sa Furca e sa pruna, dove c’è il pietrone, o dove c’è il murale, altro punto panoramico. «Abbiamo trovato questa discarica, ci siamo armati di sacchetti, carriole e pinze, abbiamo ripulito e portato tutto all’isola ecologica. Le persone si fermano e abbandonano i rifiuti.Ce ne sono ovunque lungo la strada verso la casa cantoniera. Paghiamo profumatamente la differenziata e poi facciamo le discariche abusive». Franceschi si occupa della manutenzione e fa l'accompagnatore nel sito archeologico e anche durante le visite non è inusuale imbattersi in pacchetti di sigarette e altri generi di rifiuti abbandonati. «Non è un bel biglietto da visita. Al controllo delle tombe ripulisco e ogni volta mi ritrovo una o due buste piene di qualsiasi cosa, molta plastica».

Il Comune

L’assessore all’Ambiente, Salvatore Zito, pensa a una giornata ecologica per il 30 mattina. «Mi sono allarmato subito e ho pensato di organizzare una giornata di pulizia con amministratori, La Nuova Luna e chiunque abbia a cuore il bosco. Non mi ha meravigliato, purtroppo, perché è una situazione che troviamo ovunque in Sardegna, però spero che le nuove generazioni abbiano una sensibilità maggiore. Credo che sia una questione di cultura, però questo non deve farci stare con le mani in mano e penso sia utile fare ogni tanto una giornata di pulizia. Serve la prevenzione, non la punizione in questi casi. Peraltro, è stata già fatta una segnalazione al Corpo forestale sul taglio delle piante non autorizzato al bosco e a Sarcerei. Per contrastare questi fenomeni serve prevenzione, cultura e controllo».