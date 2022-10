Borgate: parcheggi e pulizia ai privati 

L’intento dell’amministrazione è: «Una più generale visione di sviluppo armonico fra il contesto locale e le potenzialità turistiche ancora in parte inespresse di questo territorio, da svilupparsi in maniera sostenibile con una gestione stagionale da parte di terzi che permetta la fruizione regolata e organizzata». Quindi per «migliorare la qualità dei servizi e della vita dei residenti stabili e i villeggianti, rendendo maggiormente fruibili gli spazi esterni esistenti, il tutto finalizzato ad arricchire lo sviluppo economico turistico locale».

Dalla prossima estate rivoluzione nelle borgate marine di Cuglieri. Non sarà più il Comune a gestire i servizi dei parcheggi a pagamento, la pulizia delle spiagge i servizi pubblici e altre infrastrutture e attrezzature comunali e la regolamentazione dell’accesso in mare delle barche. La giunta comunale guidata da Andrea Loche ha deciso di dare in concessione a privati la gestione integrale nelle località costiere, e «tutti gli introiti incamerati dal Comune saranno reinvestiti per la riqualificazione della borgate e per altri servizi complementari», precisa il sindaco.

Dalla prossima estate rivoluzione nelle borgate marine di Cuglieri. Non sarà più il Comune a gestire i servizi dei parcheggi a pagamento, la pulizia delle spiagge i servizi pubblici e altre infrastrutture e attrezzature comunali e la regolamentazione dell’accesso in mare delle barche. La giunta comunale guidata da Andrea Loche ha deciso di dare in concessione a privati la gestione integrale nelle località costiere, e «tutti gli introiti incamerati dal Comune saranno reinvestiti per la riqualificazione della borgate e per altri servizi complementari», precisa il sindaco.

Il piano

L’intento dell’amministrazione è: «Una più generale visione di sviluppo armonico fra il contesto locale e le potenzialità turistiche ancora in parte inespresse di questo territorio, da svilupparsi in maniera sostenibile con una gestione stagionale da parte di terzi che permetta la fruizione regolata e organizzata». Quindi per «migliorare la qualità dei servizi e della vita dei residenti stabili e i villeggianti, rendendo maggiormente fruibili gli spazi esterni esistenti, il tutto finalizzato ad arricchire lo sviluppo economico turistico locale».

Nel programma rientrano: la gestione e pulizia delle aree verdi, delle attrezzature ludiche e sportive presenti nel boschetto di Santa Caterina. La pulizia degli arenili e delle strade in prossimità delle zone di sosta; la gestione delle aree di sosta a pagamento dei veicoli senza custodia. Il servizio connesso ai corridoi di lancio e agli scivoli di alaggio delle barche, quindi la gestione delle passerelle e altre attrezzature destinate agli utenti con difficoltà motorie, presenti nel demanio marittimo, quindi gestione dei servizi igienici. Nel piano è prevista anche l’attivazione di un servizio informativo turistico.

Estate 2022

L’estate scorsa sono stati attivati in via sper imentale i parcheggi a pagamento a S’Archittu; dopo aver suscitato qualche malumore iniziale tra i residenti e qualche perplessità tra gli esercenti commerciali, alla fine sono stati apprezzati dai turisti stranieri. La sosta a pagamento «ha consentito un migliore ordine del traffico veicolare, garantendo maggiore sicurezza di automobilisti e pedoni, eliminando anche il malcostume diffuso della sosta selvaggia». Il prossimo anno si replicherà il servizio della sosta a pagamento nei mesi estivi a S’Archittu e partirà per la prima volta anche a Santa Caterina. La giunta comunale ha incaricato l’ufficio tecnico e l’area vigilanza di procedere alla predisposizione di un progetto di massima per la gestione complessiva di durata sperimentale di un anno.

© Riproduzione riservata