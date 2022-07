Boom di turisti a Cala Gonone 

La sera il lungomare Palmasera regala un colpo d’occhio unico. «Per Cala Gonone questa è senza dubbio la stagione turistica migliore di sempre - sentenzia Marco Mura, albergatore e ristoratore -. Nei mesi di maggio e di giugno abbiamo registrato un aumento del 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019».

Flavio Gagliardi, direttore dell’acquario con vista su Cala Luna, avvalora: «Il nostro mese di giugno è stato il migliore di tutti i tempi, sia come ingressi sia come fatturato».

Annata da record

Nella celebre località balneare dorgalese le spiagge e le calette affollate sono sempre state una costante. Ma è soprattutto per l’aperitivo o la cena vista mare che Cala Gonone svela una nuova dimensione che conforta. A tratti insperata, alla luce di un’inflazione imperante.

«Abbiamo vissuto un mese di giugno che di fatto ricordava più luglio delle migliori annate - racconta Marco Mura -. Sì, confesso che abbiamo superato di gran lunga tutte le più rosee aspettative». Il giovane imprenditore spiega: «La gente aveva una voglia matta di rivivere una bella vacanza, dopo due anni difficili caratterizzati dalla pandemia».

Turismo attivo

È un marchio di fabbrica per chi sceglie Cala Gonone. Le giornate in spiaggia dedicate alla tintarella per molti vacanzieri non sono la priorità. Chi opta per questo angolo di paradiso ama la sua conformazione magica, tra mare e montagna. «La nostra destinazione sta confermando il suo ruolo di località turistica per eccellenza, soprattutto per il turismo attivo - dice Stefano Lavra, presidente del Centro di educazione ambientale -. Chi ci sceglie vuole trascorrere delle indimenticabili giornate all’aria aperta, magari facendo escursioni sul Supramonte o attività sportive come arrampicata e moto d’acqua. Al tempo stesso, Cala Gonone accontenta pure chi cerca solo un po’ di relax».

L’extralberghiero

Seconde case, bed & breakfast e campeggi vanno a gonfie vele. Bene anche gli hotel, ma in questo settore sarà fondamentale agosto. «Per noi tantissimo si giocherà sulle vendite che si andranno a realizzare nelle prossime 2-3 settimane - confessa Massimiliano Troncia, albergatore di Dorgali e presidente provinciale di Federalberghi -. Lì c’è il cuore delle “marginalità” relative al mese di agosto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata