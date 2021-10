Boom di test rapidi  «Con gli antigenici tanti falsi negativi»  

«Tamponi molecolari e non antigenici». Non si è mai stancato di ripeterlo Ferdinando Coghe, neo direttore sanitario dell’Aou di Cagliari, fino all’altro ieri responsabile del laboratorio che ha processato i tamponi dell’area più popolosa della Sardegna. Non crede che la situazione epidemica sia diversa da quella fotografata nel bollettino nazionale e regionale («Possiamo parlare di bassa circolazione del virus, effetto benefico della vaccinazione sostenuto anche dalle misure di igiene che, con buonsenso, bisogna continuare a seguire»), ma ricorda che gli antigenici rapidi «hanno una sensibilità inferiore», e che, «soprattutto nei periodi a bassa prevalenza di infezione andrebbero utilizzati i molecolari per individuare e isolare i casi». Il problema è che gli antigenici rapidi, anche quelli di ultima generazione, riconoscono solo le cariche virali alte, diagnosticando quindi molti falsi negativi (nonché falsi positivi).

È così secondo Francesco Broccolo, virologo dell’Università di Milano Bicocca. «I dati rilevati dal 2 ottobre a oggi - ha detto nei giorni scorsi - indicano che non c’è un trend in discesa, ma che la situazione dell’epidemia di Covid in Italia è costante». Ha ripreso i dati di sabato 9 ottobre e sabato 16 ottobre: una fotografia che indica un aumento del 27% del totale dei test, fra molecolari e antigenici rapidi, passati da 344.969 a 472.535, e nello stesso tempo la percentuale di positività, calcolata sul totale dei test, si è ridotta dallo 0,7% allo 0,6%. «Un lieve decremento - ha rilevato il virologo - dovuto a un aumento dei tamponi antigenici». Antigenici rapidi passati, nelle due giornate prese in esame, dal 70% al 75% sul totale dei test. «Il tasso di positività dello 0,6% e dello 0,7 - ha spiegato - è una percentuale che deriva da una media pesata dei test molecolari e di quelli antigenici, una media che risente del grande numero dei test antigenici rapidi».

La vaccinazione anti Covid di massa, sono d’accordo medici e scienziati, sta rallentando la circolazione del virus, ma il resoconto quotidiano dei nuovi casi di contagio sta davvero fotografando la reale situazione epidemica in Italia e in Sardegna? Insomma, si sta salutando con speranza «il trend in discesa», ma il calo costante delle infezioni non dipenderà forse dal progressivo aumento dei test antigenici rapidi (validi per ottenere il green pass) a scapito dei tamponi molecolari?

La vaccinazione anti Covid di massa, sono d’accordo medici e scienziati, sta rallentando la circolazione del virus, ma il resoconto quotidiano dei nuovi casi di contagio sta davvero fotografando la reale situazione epidemica in Italia e in Sardegna? Insomma, si sta salutando con speranza «il trend in discesa», ma il calo costante delle infezioni non dipenderà forse dal progressivo aumento dei test antigenici rapidi (validi per ottenere il green pass) a scapito dei tamponi molecolari?

Le nuove diagnosi

È così secondo Francesco Broccolo, virologo dell’Università di Milano Bicocca. «I dati rilevati dal 2 ottobre a oggi - ha detto nei giorni scorsi - indicano che non c’è un trend in discesa, ma che la situazione dell’epidemia di Covid in Italia è costante». Ha ripreso i dati di sabato 9 ottobre e sabato 16 ottobre: una fotografia che indica un aumento del 27% del totale dei test, fra molecolari e antigenici rapidi, passati da 344.969 a 472.535, e nello stesso tempo la percentuale di positività, calcolata sul totale dei test, si è ridotta dallo 0,7% allo 0,6%. «Un lieve decremento - ha rilevato il virologo - dovuto a un aumento dei tamponi antigenici». Antigenici rapidi passati, nelle due giornate prese in esame, dal 70% al 75% sul totale dei test. «Il tasso di positività dello 0,6% e dello 0,7 - ha spiegato - è una percentuale che deriva da una media pesata dei test molecolari e di quelli antigenici, una media che risente del grande numero dei test antigenici rapidi».

Il punto debole

«Tamponi molecolari e non antigenici». Non si è mai stancato di ripeterlo Ferdinando Coghe, neo direttore sanitario dell’Aou di Cagliari, fino all’altro ieri responsabile del laboratorio che ha processato i tamponi dell’area più popolosa della Sardegna. Non crede che la situazione epidemica sia diversa da quella fotografata nel bollettino nazionale e regionale («Possiamo parlare di bassa circolazione del virus, effetto benefico della vaccinazione sostenuto anche dalle misure di igiene che, con buonsenso, bisogna continuare a seguire»), ma ricorda che gli antigenici rapidi «hanno una sensibilità inferiore», e che, «soprattutto nei periodi a bassa prevalenza di infezione andrebbero utilizzati i molecolari per individuare e isolare i casi». Il problema è che gli antigenici rapidi, anche quelli di ultima generazione, riconoscono solo le cariche virali alte, diagnosticando quindi molti falsi negativi (nonché falsi positivi).

La validità per legge

Ma, allora, perché vengono accomunati ai tamponi molecolari? Il dottor Coghe allarga le braccia: «Dura lex, sed lex. Alla legge mi devo adeguare, ma se ragiono in termini scientifici dico che è necessario rivedere la norma. La validità di questo tipo di test è stata ammessa dal Ministero in un periodo in cui i laboratori avevano un sovraccarico di richieste di test molecolari, e quindi per riuscire comunque a garantire un controllo si era pensato di utilizzare anche gli antigenici». Che non vengono processati in laboratorio, ma vengono fatti da operatori sanitari o comunque da personale che conosce la tecnica di prelievo del campione da naso e gola.

Screening nei paesi

Anche Salvatore Rubino, direttore del laboratorio dell’Aou di Sassari, allarga le braccia al sentir parlare di tamponi antigenici rapidi. «Si fanno, bisogna accettarlo, ma va detto che il rischio di falsi positivi e falsi negativi è sempre in agguato». Detto questo, non crede che le tante diagnosi fatte col tampone rapido stiano falsando i numeri dei contagi. «Il virus sta circolando molto di meno, l’abbiamo constatato con gli screening fatti nei paesi dove c’erano cluster di venti, trenta persone infette, ma gli altri erano tutti negativi. In questo momento, visto che il numero di casi è ridotto, il tracciamento funziona molto bene ed è quello che, assieme al vaccino, sta ostacolando la circolazione del virus».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata