Boom di quarte dosi negli hub sardi 

Un terzo in meno rispetto a martedì, ma pur sempre tremila contagi in un giorno. In Sardegna, dove nelle 24 ore tra martedì e ieri altre 3.055 persone si sono scoperte positive al Covid e altre quattro ne sono morte, c’è però un altro numero che schizza in alto: quello delle quarte dosi di vaccino agli over 60 (fino a due giorni prima, erano ammessi solo gli over 80), oltre che fragili o immunodepressi. L’impennata a 608 dosi nel solo hub della Fiera di Cagliari, registrata due giorni fa dopo mesi di “fiacca” per mancanza di persone che porgevano il braccio alla siringa, è stata polverizzata già all’ora di pranzo. Alle 19, quando l’hub cagliaritano ha chiuso i cancelli, le dosi di vaccino conteggiate dal coordinatore infermieristico, Giovanni Zimmari, era no state 933.

Il bollettino regionale

Intanto il Covid - oltre che registrare i 3.055 nuovi casi in un giorno nell’Isola - ha ucciso un 90enne della provincia di Sassari, una donna di 95 anni nel Sud Sardegna e due donne di 77 e 71 anni nel Nuorese. Un ricoverato in più nelle terapie intensive (ora sono dieci), ma cinque in meno in area medica (152). Altri 793 sardi in isolamento domiciliare, ora il totale è di 38.664 persone.

In fila dal primo mattino

In tutti gli hub sardi, ieri mattina c’era la fila prima dell’apertura. La notizia dell’età minima abbassata da 80 a 60 anni si è diffusa e i nostri anziani non si fanno pregare. A Cagliari cancelli aperti in anticipo per sottrarre gli over 60 al sole, e subito si è cominciato a “macinare” iniezioni di Pfizer. Gli over 60 stanno affollando tutti gli hub vaccinali e lo faranno sempre di più, dopo l’ok alla quarta dose. Si attende la riapertura dei punti vaccinali nei Comuni e gli open day negli hub e in singole località: il primo, a Muravera, il 21 luglio e altri seguiranno ovunque. A Cagliari, hub aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, il sabato dalle 8 alle 14.