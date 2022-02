Boom di morti da virus, scende la spesa dell’Inps Sardegna, effetti in ritardo  

I numeri, si sa, non sono granché sentimentali, ed è con il loro asettico cinismo che registrano 1,1 miliardi di euro risparmiati dall’Inps (per il pagamento delle pensioni) nel 2020 “grazie”, si fa per dire, alla pandemia da Covid-19. Questo, perché ha provocato la morte di tanti nostri anziani, dunque pensionati. Sempre con i freddi numeri si fanno anche le previsioni: da qui al 2029, la letalità del virus porterà all’Istituto previdenziale un risparmio - tra pensioni di vecchiaia e di anzianità - di poco meno di 12 miliardi: 11,9, per gli amanti della precisione. Sono i dati del nono Rapporto di itinerari previdenziali, presentato ieri al Senato.

L’eccezione sarda

Dunque, il Covid fa risparmiare la previdenza perché purtroppo è letale per molti anziani, i più fragili, ma a quanto pare non in Sardegna per quanto riguarda il 2020, anno in cui le vittime della pandemia erano state 743 (1.100 circa l’anno seguente, ora in totale sono 1.956). Il saldo delle persone assistite dall’Inps nel ‘20 è stato positivo rispetto al ‘19, quando il Covid non aveva ancora iniziato la strage: 2.613 pensionati in più, fanno sapere dalla Direzione generale sarda, malgrado la pandemia. Con un’avvertenza: il dato isolano riguarda tutti i trattamenti erogati dall’Inps: anche di invalidità, ad esempio. Dunque, l’incremento di pensionati per vecchiaia o anzianità è assai inferiore rispetto ai 2.613 registrati, ma resta il fatto che nell’Isola siamo in controtendenza rispetto alla media nazionale, e sarebbe interessante sapere perché.

Sindacato dei pensionati

Quel motivo, però, si può pur sempre ipotizzare con un’analisi, partendo da un dato che può indicare una tendenza, per quanto assai parziale: «Ogni anno prima del Covid», analizza Marco Grecu, segretario regionale dello Spi (il sindacato dei pensionati della Cgil), «cancellavamo in media duecento iscritti perché deceduti. Ebbene, nell’ultimo anno sono stati 420». Inoltre, «in Sardegna la densità della popolazione è molto più bassa che a Milano, ad esempio, e questo contiene i contagi, inoltre la percentuale di decessi per Covid è inferiore nelle zone più popolate come Cagliari e Sassari, grazie alla presenza degli ospedali. Aggiunge Grecu: «La nostra età media è più alta, quindi ogni anno abbiamo molti nuovi pensionati, e poi c’è il grande esodo dal lavoro attivo che ha comportato la Quota 100»: moltissime persone hanno salutato i colleghi» per passare in “busta paga” all’Inps.