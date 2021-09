Boom di filippini nella città multietnica 

I cagliaritani sono persone dal cuore d’oro e sempre pronti ad accogliere le novità. Ecco perché il capoluogo è una città multietnica, una culla dove i 10.000 immigrati che ci vivono si sentono a casa loro. Gli episodi di violenza nei confronti degli stranieri, a sentire le Forze dell’ordine, sono davvero rari e ancor più rari quelli che hanno come causa scatenante il colore della pelle o il Paese di provenienza. Il clima, poi, completa alla perfezione il quadro.

Il numero degli immigrati è in costante aumento, soprattutto durante il periodo estivo, per i flussi stagionali di lavoratori, che consentono di rendere meno pesante il saldo negativo di chi risiede a Cagliari. Senza di loro sarebbe un disastro. È sufficiente fare un confronto con i dati precisi dell’“Atlante demografico di Cagliari” per capire l’importanza deglli imigrati. I numeri sono implacabili: dal 2010 al 2019 il saldo dei cagliaritani che non vivono più in città è di meno 3.000. A compensare questo scarto ci sono quelli che italiani non sono: nello stesso arco di tempo la differenza fa registrare un più 4.150. Spulciando tra le tabelle salta fuori un altro aspetto inquietante: l’età media. Per i cagliaritani è di 50,23 anni, per gli stranieri 36,80.

Dove vivono e cosa fanno

Ogni comunità ha il suo quartiere di riferimento, dove di solito vive o lavora. Il bello piace, uno dei rioni preferiti è una zona tra le più esclusive: Bonaria, dove abitano 1039 stranieri. Seguono distanziate di poco tra loro Stampace (888), Villanova (853) e San Benedetto (782). I filippini sono molto legati a Bonaria e a La Palma. Sono cattolici e in quei rioni la loro comunità è molto radicata. Eseguono lavori di giardinaggio, cura della persona e della casa. Sono persone di fiducia e molto richiesti nei quartieri dove gli abitanti hanno una buona disponibilità economica. Ogni popolazione ha le sue caratteristiche. I senegalesi e i bengalesi preferiscono la Marina, dove c’è più risposta alle loro attività legate al commercio e dove o costi per l’affitto delle case sono più bassi». Analisi più complicata per ucraini e rumeni: sono molto diffidenti ed è difficile ricostruire le dinamiche. Le donne che lavorano come badanti vivono nelle case dove esercitano la loro professione. Qui, sempre stando alle statistiche, stanno bene, tanto che gli ucraini sono passati da 8 nel 2000 a 1.022 nel 2019; stesso discorso per i rumeni: nel 2.000 erano 19, nel 2.019 erano 831. I cinesi, specializzati nella ristorazione e nel commercio, preferiscono vivere a Sant’Avendrace, Santa Gilla e Stampace. Sempre Stampace è il quartiere del centro storico dove vive la comunità più numerosa di senegalesi, secondo nei gusti la Marina.

Filippini primi

In testa all’indagine statistica del Comune c’è una riconferma: da anni la comunità più numerosa è quella filippina che nel 2019 ha raggiunto quota 1699. A seguire gli ucraini (1022), i rumeni (831), i senegalesi (822), i cinesi (786), i bengalesi (684), i nigeriani (401) e i pachistani (344).

Permessi di soggiorno

C’è poi un altro mondo di cittadini europei che non è residente in città ma ci vive e lavora. Per farlo ha necessità dei permessi di soggiorno, un’autoriz zazione rilasciata dalla Questura (richiesta soprattutto dai lavoratori stagionali), che consente di poter soggiornare in Italia per più di otto giorni, oppure di novanta giorni se in possesso di visto d'ingresso per turismo. Negli ultimi due anni i numeri sono stabili: nel 2019 i permessi sono stati 7.422, nel 2020 7.414. Secondo i dati forniti da via Amat, che comprendono la veccia provincia di Cagliari, gli ucraini sono la nazione più rappresentata (1.654), seguit da senegalesi (1.568), filippini (1.404), cinesi (1.386) e marocchini (1.295).

