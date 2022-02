Boom di esposti contro i medici 

Pazienti contro medici, negli esposti che arrivano alla Procura di Tempio c’è la deriva del sistema ospedaliero e territoriale della sanità gallurese. È una deriva sempre più giudiziaria, i malati e le loro famiglie stanno spostando nelle aule del Tribunale i problemi drammatici degli ospedali di Olbia, Tempio e La Maddalena, ma anche le conseguenze dei disservizi del sistema sanitario territoriale. Nell’arco di due anni, in coincidenza con l’emergenza pandemica, si registra un aumento consistente dei fascicoli per omicidio colposo, i pm galluresi lavorano su una decina di casi e sono numerosi i nomi dei medici iscritti nel registro degli indagati. Sono cresciuti anche gli esposti per i mancati ricoveri, per le liste d’attesa di importati esami clinici e per presunte mancate prestazioni. Si va dalla denuncia del paziente cardiopatico al quale è stato negato un esame salvavita, alle segnalazioni di turisti che non hanno avuto le cure richieste per mancanza dei presidi territoriali estivi. I pm stanno vedendo di tutto. Il filo rosso degli esposti è la chiamata in causa dei medici, che spesso sono l’anello più debole della catena.

Lavorare nella paura

Lo specialista Giorgio Chiarelli lavora nell’ospedale Paolo Dettori di Tempio ed è delegato della Cgil Medici. Dice: «È evidente, i problemi del sistema vengono scaricati su chi opera in prima linea. Così anche nei nostri ospedali si accentua il fenomeno della medicina difensiva. Il medico ha paura delle conseguenze penali e civili del suo operato. È inevitabile. Non è possibile lavorare serenamente in queste condizioni. È uno degli effetti della chiusura dei reparti. Ma io vorrei andare oltre la denuncia della situazione, passiamo alle proposte. È urgente integrare i tre ospedali galluresi con il Mater Olbia. Ci deve essere un rapporto di collaborazione continuo, in rete. Servono subito protocolli e intese».

Il paziente in Procura

Esposti arrivano da La Maddalena e dalle zone costiere: Arzachena, Santa Teresa e Porto San Paolo. Nella maggior parte dei casi i fascicoli vengono archiviati. «Lo sappiamo benissimo - dice il presidente del Consiglio comunale di Arzachena, Rino Cudoni - e lo sanno anche le persone che firmano le denunce. Bisognerebbe interrogarsi tutti sulle ragioni di questo fenomeno. Che cosa resta alle persone quando vivono direttamente gli effetti dello smantellamento del sistema sanitario».