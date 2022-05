Boom di auto senza assicurazione  

Sulle strade del capoluogo aumentano i “fantasmi”, auto e moto non assicurati dai quali, in caso di incidente, è difficile se non impossibile ottenere il risarcimento danni. I dati forniti dalla Polizia locale e dalla Stradale sono inquietanti anche perché il numero di chi gira con il veicolo “scoperto” è in costante crescita. L’aumento dei quattro primi mesi di quest’anno, rispetto al 2021, dei mezzi non assicurati perché il tagliando è scaduto, è falso o del tutto inesistente oscilla tra il 10 e il 12 per cento.

Rischi e multe

Il codice della strada parla chiaro: un’auto o una moto senza assicurazione sulla responsabilità civile dovrebbe stare in uno spazio privato. Ci sono però i “temerari” che con le solite scuse banali, pur di risparmiare i soldi della polizza obbligatoria, infrangono le leggi e il buonsenso. Gli automobilisti “onesti” devono sperare di non incrociarli mai: in caso di incidente il risarcimento sarebbe davvero un’impresa. In ultima istanza c’è il “Fondo vittime della strada”, con passaggi burocratici non sempre semplici.

Per chi circola senza assicurazione, o con polizza assicurativa scaduta da più di 15 giorni (il periodo di tolleranza), è prevista una multa che va da 849 a 3.396 euro. ll pagamento della sanzione può essere richiesto per diritto sia al proprietario che al conducente. L’importo può essere ridotto quando si verificano alcune condizioni (rinnovo della polizza, demolizione e radiazione del veicolo).Non è tutto, è previsto il sequestro, fino alla stipula della polizza assicurativa della durata di almeno 6 mesi, o la confisca, nel caso in cui non vengano pagati la sanzione, il carro attrezzi e la custodia.

L’allarme