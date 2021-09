Boom dell’app per segnalare buche e pericoli 

Viene utilizzata giornalmente da oltre 700 utenti che hanno inserito 119 allerte, 78 delle quali sono state risolte dalle squadre di pronto intervento del Comune: sono i numeri record dell’app Monserrato cittadinanza attiva, l’applicazione per i dispositivi mobili disponibile dal primo aprile per segnalare buche, incidenti o altri disservizi.

Sempre più smart

Da qualche giorno è anche disponibile un aggiornamento che migliora la versione precedente: sono state implementate le possibilità di segnalazione, per esempio sarà possibile segnalare un lampione spento e tante altri tipi di pericoli generici con casistiche particolari. Inoltre un nuovo adattamento grafico renderà più chiaro l'iter del procedimento attraverso una colorazione più intuitiva che accompagnerà l’utente lungo il percorso della segnalazione. Quindi non più solo intralci alla circolazione stradale, buche negli asfalti e marciapiedi dissestati, ma anche tante altre segnalazioni che dal proprio dispositivo portatile il cittadino invierà direttamente agli uffici dell’amministrazione.

Il ruolo del Gps

Ogni segnalazione sarà prontamente e automaticamente protocollata, inoltre ogni tipo di indicazione che il cittadino inoltrerà tramite Monserrato Cittadinanza Attiva sarà caricata con le relative coordinate geografiche attraverso il Gps. Questa funzionalità, esistente già nella precedente versione, consente una più precisa indicazione alla squadra che poi sarà inviata per il ripristino. Grazie a questo nuovo aggiornamento dell’app, l’amministrazione conta di avvicinarsi ulteriormente alle necessità dei cittadini.

La polizia locale

Il progetto è gestito dalla Polizia Locale e coordinato direttamente dal comandante Massimiliano Zurru, che ne ha seguito la progettazione, la messa in servizio e la sperimentazione: «Il progetto», spiega, «è interamente finanziato con i proventi delle multe per violazione del codice della strada e la sua sperimentazione è resa possibile grazie alla società PMI innovativa Spiva srl, che ha curato la progettazione del software, la MPM che si occupa invece della gestione del back office e della fase di pronto intervento nelle 24 ore, festivi inclusi. Sono infatti gestiti dalla stessa MPM i mezzi di primo intervento che intervengo per i ripristini. Inoltre», prosegue il comandante, «il progetto è gestito dalla polizia locale di Monserrato che con questa attività di prevenzione intende perseguire il fine di ridurre feriti e vittime della strada e consentire una partecipazione attiva dei cittadini nel governo del territorio».

I consigli dei cittadini

Il presidente della Commissione consiliare viabilità Saverio De Roma mette in risalto anche un altro punto importante: «L’app è stata modificata e aggiornata anche grazie ai consigli e suggerimenti arrivati dagli stessi cittadini che la utilizzano», sono le sue parole «è stata infatti implementata con la possibilità di ulteriori casi di segnalazioni oltre alle insidie stradali che già erano previste nella prima versione. Un servizio», precisa De Roma, «che avvicina l’amministrazione ai cittadini e per rendere gli stessi cittadini partecipi del bene comune, inoltre ci consente di dare risposte più rapide come già succede da qualche mese nei casi più semplici, in quelli più impegnativi ci permette comunque di far partire l’iter di intervento al più presto».

RIPRODUZIONE RISERVATA