Boom dei raggiri sul web 

Quando il sogno di fare un buon affare si trasforma in beffa. Le truffe via web sono diventate sempre più frequenti. Ma negli ultimi mesi sono stati i carabinieri a fare breccia nelle indagini, dando un nome e un volto a truffatori incalliti che hanno fatto vittime anche nell’hinterland di Cagliari. A Monserrato e Selargius in particolare dove i militari delle stazioni e del Nucleo operativo della Compagnia di Quartu hanno scoperto raggiri davvero fantasiosi.

Ricariche al contrario

Fra le vittime, una donna di Selargius che ha avuto il torto di mettere in vendita una vecchia borsa in pelle griffata al prezzo accattivante di 200 euro. Tanto che l’acquirente non aveva tardato a bussare, via telefono. Ritenendo ok il prezzo, il malvivente dall’altro capo del telefono ha convinto la vittima a raggiungere lo sportello bancomat più vicino, quello dell'ufficio postale di Selargius, e a compiere le operazioni che l'anonimo acquirente man mano le dettava. È successo l’incredibile: seguendo le istruzioni era stata lei a ricaricare la carta Postamat dalla quale avrebbe dovuto ricevere il denaro. Lo ha fatto per 18 volte. I carabinieri di Selargius hanno fatto le loro indagini, incriminando un 53enne dello Sri Lanka, domiciliato a Roma e un sassarese. Restituiranno il maltolto?

Truffa a luci rosse

E, poi tante altre truffe: una a Monserrato per la riparazione di un avvolgibile mai eseguita e pagata in anticipo dalla vittima. Senza considerare le truffe a tinte rosa con vittima un ventenne di Monserrato, contattato da quella che pensava un’avvenente interlocutrice. Questa volta il giovane non ha abboccato e ha denunciato tutto ai carabinieri prima di versare i soldi richiesti per non finire nella gogna dei social.

I consigli

I carabinieri di Quartu e delle varie stazioni dall’inizio dell'anno, hanno firmato una decina di denunce. Un lavoro incessante con mezzi ormai sofisticati con i quali hanno smascherato i truffatori. Il mondo del web, avvertono gli inquirenti, va abbracciato con particolari precauzioni. Non bisogna essere sprovveduti. Dall’altro capo del telefono può sempre raggirarsi gente senza scrupolo. Pronti a trasformare in beffa i sogni di affari ammicanti.

