Boom Castiadas, si svuota Villaputzu 

C’è un Comune nel Sarrabus che (a sorpresa) cresce sempre più mentre gli altri arrancano. Il piccolo miracolo è quello di Castiadas e delle sue borgate in mezzo alle campagne. A certificarlo sono i dati dell’andamento demografico della popolazione negli ultimi vent’anni: da 1300 a 1700 residenti. Con una crescita costante, senza mai una flessione (a parte l’eccezione del 2017). «Abbiamo la fortuna - spiega il sindaco Eugenio Murgioni - di avere un territorio immerso nella natura da una parte e a pochi chilometri dal mare dall’altra. Sono sempre di più le persone che scelgono di trasferirsi in quest’oasi di pace». Tanti nuovi arrivi, insomma, ma anche nuove nascite: il numero delle famiglie è passato da 456 (2003) a 769 (2017) con una media componenti sempre superiore alle due unità.

Il segreto

Murgioni aggiunge che «il successo è dovuto anche alle strategie messe in campo dal Comune in questi anni, e cioè oltre che sui servizi lavoriamo molto sul miglioramento dell’immagine». In base all’ultimo Documento unico di programmazione (Dup) approvato dal Consiglio, Castiadas potrebbe arrivare ad ospitare sino a 13000 residenti «ma non abbiamo questa ambizione - conclude Murgioni - per ora pensiamo soltanto a migliorarci».

La discesa

Dall’altra parte c’è Villaputzu, in calo costante: nel 2003 i residenti erano 5021, oggi sono 4567. «C’è un problema generale - sottolinea il sindaco Sandro Porcu - i nostri dati cioè rispecchiano la media nazionale. A questo aggiungiamo il fatto che c’è una forte carenza di posti di lavoro e il dato drammatico delle nascite, appena venti lo scorso anno a fronte di sessanta morti». L’obiettivo è invertire la tendenza: «La chiave - aggiunge Porcu - potrebbe essere il Piano urbanistico: una volta approvato sarà possibile costruire nelle zone di espansione». C’è infine un appello alla Regione «perché i Comuni non possono essere lasciati soli in questa battaglia». Sulla stessa linea San Vito, con una tendenza, cioè, megativa: nel 2000 i residenti erano 3952, oggi sono 3520. Muravera, dal canto suo, resta stabile: dopo un forte incremento dei residenti fra il 2001 e il 2011 (da 4659 a 5317) negli ultimi dieci anni si è mantenuto sui 5250 residenti.

L’exploit

Una crescita record, infine, l’ha registrata il Comune di Villasimius, sino però al 2015 (si è passati da 3000 a 3600 residenti). Crescita dovuta in parte alle seconde case che in qualche modo si cercava di far risultare come prime. Negli ultimi cinque anni, dopo una serie di accertamenti da par66te degli uffici, la curva è rimasta stabile su circa 3700 residenti con un leggera flessione negli ultimi tre anni.

