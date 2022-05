Boom Btp, chance per i risparmi 

Potrebbe essere un “Ritorno al futuro” per i risparmiatori sardi. L’impennata dello spread ha infatti rilanciato i rendimenti dei Buoni del Tesoro pluriennali come non succedeva da anni, garantendo rendimenti oltre il 3%, quasi triplicati rispetto all’inizio del 2022. L’acquisto dei titoli di Stato potrebbe quindi diventare, come è successo più volte in un lontano passato, sempre di più una ghiotta opzione di investimento per le famiglie che in questi anni di incertezza e paura hanno preferito lasciare i risparmi sui conti correnti, oggi però più che mai intaccati dall’inflazione galoppante.

Opportunità

I calcoli sembrano semplici: poco più di un anno fa, con l’arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi, lo spread, la differenza tra i rendimenti dei titoli di Stato tedeschi e italiani era crollato a 90 punti base, il minimo dal 2015. Oggi quel valore è salito oltre i 200 punti trainando con sé i profitti delle cedole emesse dal ministero delle Finanze.

«E invece la situazione non è così lineare», spiega Giorgio Lobina, consulente finanziario con esperienza ultra trentennale in Banca Mediolanum. «Stiamo attraversando un momento particolare e indecifrabile della Storia, nel quale a un aumento dell’inflazione sta corrispondendo anche un incremento dei rendimenti dei Btp. Ma a differenza del passato questi ultimi non hanno ancora controbilanciato il carovita. Per di più, su un ulteriore aumento dello spread, e di conseguenza dei rendimenti Btp, pesa l’evolversi ancora incerto del conflitto».

Fiducia ai massimi