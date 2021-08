Bonus per le tv, falsa partenza 

Via al bonus per la rottamazione delle tv, ma nella prima giornata di lancio in pochi sono riusciti a concludere la procedura d’acquisto con lo “sconto” statale: la piattaforma del ministero dell’Agenzia delle entrate dedicata ai negozianti è entrata in funzione solo nel pomeriggio di ieri, quando le principali aziende distributrici di elettrodomestici avevano già protestato per i ritardi.

L’obiettivo

I contributi serviranno a favorire il ricambio dei televisori in vista dell’avvicinamento al nuovo digitale terrestre: il Governo ha messo a disposizione 250 milioni di euro, somma che potrebbe essere incrementata in fututro. Il bonus, che non prevede limiti di Isee, consiste in uno sconto del 20 per cento sul prezzo d'acquisto del nuovo apparecchio, fino a un massimo di 100 euro, rottamando le tv acquistate prima del 22 dicembre 2018, non più idonee ai nuovi standard tecnologici di trasmissione televisiva.

I rivenditori ieri hanno sottolineato la falsa partenza: «Già il 27 luglio avevamo espresso grandi preoccupazioni al ministero dello Sviluppo economico su tutti gli aspetti informatici che dovevano essere messi a punto per la partenza del bonus. Siamo molto dispiaciuti, innanzitutto nei confronti della nostra clientela», ha detto Davide Rossi, direttore generale di Aires (associazione italiana retailer elettrodomestici specializzati).

Il sistema

Per richiedere il contributo bisognerà compilare un modulo (che può essere scaricato dal sito internet del ministero) e presentarsi dai rivenditori con la vecchia tv. Il passaggio al nuovo standard del digitale terrestre consentirà di godere di una qualità delle immagini molto superiore all’attuale e di ricevere più canali. Il processo, determinato dalla necessità di liberare la banda 700 Mhz, molto utilizzata in Italia, soprattutto dalle tv locali, per far spazio alla rete 5G per gli operatori di telefonia, ha subito uno slittamento per consentire un percorso più graduale. Lo switch off del segnale, poco più di dieci anni dopo il passaggio al digitale terrestre Dvb-T1, che ha radicalmente modificato le modalità di visione sul piccolo schermo, inizierà infatti non prima del 15 ottobre di quest’anno, rispetto al primo settembre previsto in precedenza. Le modifiche, in questa prima fase, saranno lasciate alle decisioni delle singole emittenti. La dismissione definitiva della codifica Mpeg2, con l’obbligo per le emittenti di adeguarsi, sarà stabilita in un altro provvedimento entro la fine del 2021.

Il passaggio

Il nuovo calendario per il riassetto delle frequenze nelle aree regionali prevede che il passaggio avvenga dal 15 novembre 2021 al 18 dicembre 2021 nell’area 1A, quella della Sardegna. Le altre zone seguiranno nel corso del 2022. L’attivazione del Dvbt-2 a livello nazionale, invece, sarà invece disposta a partire dal 1 gennaio 2023, e non più giugno 2022, «ritenendo necessario - spiega il ministero - un periodo più ampio per l'implementazione a regime del nuovo standard».

