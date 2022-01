Bonus idrico, ecco due milioni 

L’Egas stanzia due milioni di euro per il finanziamento del bonus idrico integrato a favore degli utenti in difficoltà economica. L’iniziativa messa in campo dall’ente sardo si somma al bonus sociale idrico gestito da Arera: autorità indipendente nazionale deputata alla vigilanza del mercato idrico. Le somme saranno divise tra le varie amministrazioni comunali isolane in ragione del numero di residenti e dell'estensione del territorio.

Regole e importi

Da oggi gli utenti intestatari di un contratto di fornitura di acqua potranno avviare le pratiche per accedere alla misura di sostegno. Per farlo sarà necessario depositare le domande attraverso il portale web www.bonusacqua.it. Per richiedere il bonus idrico integrativo ci sarà tempo sino al 30 maggio. Possono fare domanda gli utenti residenti nei comuni in cui la gestione del servizio è affidata ad Abbanoa: sarà poi necessario che il proprio Isee non superi i 20.000 euro. Nel dettaglio, il bonus sarà di 25 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un Isee inferiore ai 9mila euro, mentre sarà di 20 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un Isee sino alla soglia di 20.000 euro. Le domande dovranno essere accompagnate dalla copia di un documento d'identità valido e da una bolletta riferita all'utenza per la quale si chiede di accedere al sostegno. Il portale internet dedicato non sarà l'unico canale che permetterà di accedere alla misura. Gli utenti potranno infatti depositare la domanda anche attraverso l'ufficio di protocollo del comune in cui sono residenti. Sarà poi possibile inviare la propria domanda anche tramite un messaggio di posta elettronica certificata direttamente agli uffici comunali.

Le modalità

Per accedere al bonus nazionale non è più necessario depositare delle domande. Dall'anno scorso i sistemi informatici sono in grado di incrociare i dati ISEE dei cittadini e delle famiglie che hanno diritto alla prestazione. Il bonus acqua garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua per ogni componente della famiglia anagrafica dell'utente. L’entità finanziaria della misura varia quindi in base alle tariffe applicate sui vari territori.