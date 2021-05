Bonus facciate, aiuti alle famiglie 

Rifacciamo le facciate. Il Governo tra i tanti bonus per fronteggiare la pandemia ha previsto anche una detrazione d’imposta, in 10 quote annuali, pari al 90 per cento delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna dell’edificio compresi la sola pulitura o la tinteggiatura esterna. Non dovunque ma solo in alcune zone della città. La legge nazionale ne indica due. La zona A (centro storico e le zone circostanti che possono considerarsi parte integrante) e quella B ( le zone solo in parte edificate).

Il Comune

Con una determinazione del dirigente del Settore sviluppo del territorio ingegner Giuseppe Pinna, il Comune ha allargato gli ambiti urbanistici nei quali è possibile applicare la normativa nazionale per il “Bonus facciate”. Oltre alle zone “A” e “B”, il palazzo degli Scolopi ha considerato ammissibili anche le sotto zone C1 ovvero gli edifici su cui ricadono tutti i piani di zona (Torangius, San Nicola e tutti gli altri), le cooperative, ex Iacp, gli edifici Area e altre zone simili) e le sotto zone G1 di via Carducci ( Palazzi saia) e di via Petri, via Beatrice d’Arborea (palazzi finanziari). Insomma, buona parte della città con centinaia e centinaia di famiglie interessate. L’assessore all’Urbanistica Gianfranco Licheri ricorda che «il Comune ha in dotazione il geoportale UrbisMap, liberamente accessibile dalla home page del sito istituzionale che consente l’individuazione delle zone e sotto zone urbanistiche per accedere al “Bonus facciate».

Le opere

Interventi consentiti. Pulitura e tinteggiatura esterna su strutture opache della facciata (compresi balconi, ornamenti e fregi) anche complessiva dell’edificio influenti dal punto di vista termico o che interessano il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Sono ammessi anche interventi nella grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni; l’agevolazione fiscale è consentita anche per interventi nelle chiostrine, cavedi, cortili, spazi interni, cornicioni purché visibili dalla strada. Il bonus non spetta invece per gli interventi effettuati sulle facciate interne.

