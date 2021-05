Bonus cultura, studenti vittime di un truffatore 

Decine di studenti di una scuola superiore cagliaritana raggirati da un truffatore. Li avrebbe convinti a cedere loro il Bonus cultura da 500 euro in cambio di ricariche telefoniche di eguale valore. Non solo: avrebbe anche assicurato una ricompensa di cinquanta, cento euro se avessero convinto ragazzi, anche di altri istituti, a entrare nel “giro d’affari”. Ed è ciò che sarebbe successo.

La vicenda

Nel dettaglio, la truffa consiste nel farsi consegnare dagli studenti le credenziali dello Spid in modo da accedere ai 500 euro del bonus cultura, promettendo ricariche telefoniche di pari importo che tuttavia non vengono mai eseguite. In alcuni casi, per poter proseguire il raggiro, qualche anticipo sarebbe stato garantito. Il losco artefice di quella che già è stata ribattezzata “La truffa dei Bonus Cultura” è così entrato in possesso dei soldi e, fatto ancora più allarmante, dell’identità digitale delle sue vittime. Cercare di rintracciarlo è stato inutile.

Per questo Consumerismo No Profit e Adiconsum Sardegna presenteranno un esposto alla Procura per chiedere l’avvio di un’indagine penale sul caso acquisendo informazioni presso le scuole della città. Pare infatti che almeno altri cento studenti siano finiti nella rete.

Il docente

A denunciare la truffa è stato un insegnante del Meucci dopo aver raccolto la testimonianza di una studentessa che avrebbe saputo della truffa da altri giovani della scuola. Tutti neodiciottenni, come altri giovani vittime del raggiro. L’insegnante, Vito Di Marco, attentissimo ai suoi ragazzi, alle loro esigenze e al loro vissuto, al pari della didattica e dei programmi, ha immediatamente preso contatti con le associazioni Consumerismo No Profit e Adiconsum Sardegna, denunciando la truffa che potrebbe avere un’estensione ben maggiore, coinvolgendo altri neodiciottenni delle scuole cagliaritane ma anche delll’hinterland. La segnalazione è stata anche fatta alla Polizia postale che dovrà ora sentire i ragazzi e raccogliere le informazioni per avviare immediatamente l’indagine. Per Giorgio Vargiu, responsabile regionale di Adiconsum, «si tratta di un fatto di estrema gravità che va oltre il valore dei cinquecento euro del Bonus cultura riconosciuto dal Governo». Una truffa particolarmente pericolosa perché, oltre a sottrarre soldi pubblici destinati per legge a sostenere spese legate a cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, il truffatore o i truffatori, con la parlata (pare) calabrese, entrano in possesso dell’identità digitale dei giovani, che potrebbe anche essere utilizzata per fini illeciti».

Le testimonianze

Spiega Di Marco: «Parlo molto con i miei studenti, è così che questa brutta storia è venuta a galla. Mi è stato anche riferito che questo losco individuo, dallo spiccato accento campano, aveva anche proposto lauti guadagni a chi gli avesse garantito contatti con altri giovani diciottenni». Insomma, un lavoro ben retribuito per un impegno di pochi minuti.

Adiconsum e Consumerismo No Profit hanno già preso contatti con le rispettive sedi nazionali così da intervenire in tutte le regioni d’Italia e per evitare che questa grande truffa, a danno di ragazzi piuttosto giovani e anche per questo esposti alle capacità persuasive di veri professionisti del raggiro, possa estendersi coinvolgendo un gran numero di studenti nel resto della Penisola.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il truffatore per impossessarsi del Bonus cultura da 500 euro si fa consegnare dagli studenti le credenziali dell’identità digitale