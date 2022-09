Bonus bimbi al via: assegno alle famiglie nei piccoli Comuni  

Il via libera è arrivato nei giorni scorsi con la delibera dell’assessore alla Sanità e alle Politiche sociali Mario Nieddu che illustra le linee guida della misura approvata con l’ultima Finanziaria: l’obiettivo è quello di contrastare lo spopolamento nei paesi con pochi residenti e con un destino segnato da ulteriori e inarrestabili perdite di iscritti all’anagrafe. Dunque, per i nuclei familiari che già vivono o che si trasferiscono nei centri con meno di 3000 abitanti (al 31 dicembre 2020) è previsto per ogni figlio nato, adottato e in affido preadottivo un assegno mensile di 600 euro per il primo, e di 400 euro per ogni figlio successivo, a prescindere dall’Isee, fino a quando il bambino non compirà cinque anni.

Si parte con il bonus bebè. I comuni sardi sotto i 3000 abitanti stanno pubblicando gli avvisi e i moduli per le domande e, se tutto andrà bene, entro la fine dell’anno saranno dati i primi contributi.

La misura

Il via libera è arrivato nei giorni scorsi con la delibera dell’assessore alla Sanità e alle Politiche sociali Mario Nieddu che illustra le linee guida della misura approvata con l’ultima Finanziaria: l’obiettivo è quello di contrastare lo spopolamento nei paesi con pochi residenti e con un destino segnato da ulteriori e inarrestabili perdite di iscritti all’anagrafe. Dunque, per i nuclei familiari che già vivono o che si trasferiscono nei centri con meno di 3000 abitanti (al 31 dicembre 2020) è previsto per ogni figlio nato, adottato e in affido preadottivo un assegno mensile di 600 euro per il primo, e di 400 euro per ogni figlio successivo, a prescindere dall’Isee, fino a quando il bambino non compirà cinque anni.

Per quest’anno ci sono 7.098.600 di euro complessivi, i paesi potenzialmente interessati sono 275. Le risorse disponibili vengono trasferite ai Comuni in due tranche: la prima dell’80% e la seconda del 20%, sulla base dei fabbisogni.

La scelta

Paola Casula, sindaca di Guasila (2500 anime), avverte: «Si tratta di un buon sostegno economico per le famiglie, che incide in maniera importante sul bilancio, ma non credo che contrasterà lo spopolamento. La scelta di vivere in un piccolo paese, infatti, non dipende soltanto dalla possibilità di prendere un bonus, ma soprattutto dai servizi che vengono garantiti. Soprattutto di questi tempi, quando mancano pediatri e medici di medicina generale, come nel nostro caso, come si fa a decidere di restare o di trasferirsi in questi luoghi?».

«Per incidere realmente sullo spopolamento servono azioni strutturate che affrontino i problemi reali, oltre alla sanità territoriale, la scuola e i trasporti», prosegue la sindaca. «Criticità ci sono anche sull’altra misura messa in campo dalla Giunta per combattere la desertificazione, il contributo di 15mila euro per l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile. Con quella cifra forse non si fa manco l’atto notarile. Inoltre, per i Comuni, già in seria difficoltà per tutte le incombenze che devono affrontare con poco personale (penso ai bandi del Pnrr) queste operazioni, per quanto non complesse, sono un peso. Comunque, faremo il più presto possibile».

La disparità

Interviene la consigliera di parità Tiziana Putzolu: «Finalmente la generosa misura annunciata due anni fa dal governo regionale si concretizza. In linea generale, considero positivamente ogni tipo di contributo e aiuto destinato alle neo mamme. Ogni euro speso a favore delle mamme e delle donne è un euro speso bene».

Ma c’è un però.

«Purtroppo destinare i fondi ai soli Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, se da un lato può contribuire a contrastare lo spopolamento, dall’altro creerà squilibrio e discriminazione nei confronti delle donne che vivono e lavorano nelle altre aree dell’Isola, che non hanno sufficienti servizi gratuiti, come asili nido territoriali, servizi che danno la possibilità di non dover scegliere tra il lavoro o la maternità e la cura dei piccoli».

