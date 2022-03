«Bonus ai camionisti  per superare insieme  questa grave crisi» 

Il caro energia allunga i suoi effetti anche sulle aziende di allevamento. Gigi Aru, a Villacidro, fa i conti con una «bolletta energetica più che raddoppiata: da 1200 a 2800 mensili». Non è tutto. Per le spese alimentari per le sue 600 scrofe, ha speso «50 mila euro in più negli ultimi tre mesi».

Gas e carburanti subiscono un’impennata dei prezzi che sembra non avere raggiunto il picco ed «è preoccupante» l’impatto sulla voce “uscite” dei gioielli dell’imprenditore Giovanni Muscas, a capo della Casar e del gruppo Isa di Villacidro (con 464 punti vendita, tra interni e affiliati, leader nella distribuzione e commercio alimentare della Sardegna). Elias fa altri esempi concreti: «L’olio combustibile utilizzato per le caldaie in Casar è aumentato del 30 per cento negli ultimi mesi. Come gruppo siamo dalla parte degli autotrasportatori in stato di agitazione. Con queste tariffe e con i costi del carburante schizzati in alto non possono garantire il trasporto delle merci». Il gruppo Isa-Casar si tiene lontano dagli allarmismi: «Noi ci siamo portati avanti: lavoriamo anche la notte per rifornire i nostri market. La merce non manca e non mancherà», giura Elias. Sostegno alla causa dei camionisti anche nei fatti in favore delle tre aziende private di autotrasporto che garantiscono la distribuzione al Gruppo Isa: «Abbiamo anticipato i rincari del carburante riconoscendo loro il giusto aumento per poter continuare a lavorare. È successo un mese fa e abbiamo ritoccato le tariffe anche qualche giorno fa», dichiara Giovanni Muscas.

La crisi è nei numeri. «Più 40 per cento di spesa per i consumi elettrici nello stabilimento e più 50 per cento nei market Isa affiliati, per loro natura molto energivori». Michel Elias, amministratore unico della Casar di Serramanna, fa i conti al caro energia e al rincaro del costo dei carburanti che penalizzano anche la più grande industria di trasformazione del pomodoro dell’Isola.

Serramanna-Villacidro

Sanluri

«Non è vero che l’aumento del costo dell’energia è stato del 50 per cento», afferma Pinuccio Melis, presidente della fabbrica di detersivi Comochi di Sanluri. «Siamo andati ben oltre il 100 per cento. Non parliamo poi del gasolio. I nostri padroncini non riescono più a sostenere le spese. Sono in difficoltà anche le aziende nostre clienti, facciamo fatica a collocare nel mercato i prodotti», prosegue. «Inoltre, non siamo competitivi perché dobbiamo importare a prezzi sempre più alti le materie prime». Pochi giorni fa Comochi ha chiesto la cassa integrazione per 3 dei suoi 20 dipendenti: «Ma resto ottimista, penso di riuscire a salvarmi e di preservare i posti di lavoro».

È ottimista anche Salvatore Pilloni, titolare della catena “Saponi e profumi”e delle cantine Su’Entu, in totale circa 400 dipendenti. «Per ora non ci sono state ripercussioni per le nostre aziende», afferma. «Dal primo marzo riconosciamo un 7 per cento in più ai nostri trasportatori affinché possano far fronte all’aumento del prezzo del carburante». Nessun problema per i rincari dell’energia elettrica: «Il fotovoltaico ci permette di risparmiare. C’è da dire, però, che le nostre attività non sono energivore».

Più complessa l’analisi di Alberto Cellino, uno dei titolari del gruppo omonimo nel settore del grano: «A gennaio 2021 abbiamo pagato l’energia di un mese per l’intero gruppo 450.000 euro. A gennaio 2022 siamo arrivati a 1.700.000 euro e a marzo arriveremo a 2.400.000. Se continuiamo così, il mese prossimo dovremo mettere in cassa integrazione la metà dei nostri 700 dipendenti». Il rincaro del prezzo del carburante, poi, si ripercuote sulla società di trasporti del gruppo e sulle esportazioni: «I nostri clienti della penisola e quelli esteri ci stanno salvando riconoscendoci gli aumenti. Farò i salti mortali per tenere tutti i dipendenti perché sono la nostra vera ricchezza».

