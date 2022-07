Bonus 200 euro, corsa contro il tempo  

Molti pensionati lo hanno già visto accreditato nel cedolino di luglio, ma per altre migliaia di sardi il Bonus 200 euro deve essere ancora guadagnato. Si tratta di precari, lavoratori domestici, disoccupati e soprattutto dipendenti privati per i quali poche settimane fa sono cambiate le regole in corsa. Inizialmente per tutti i dipendenti con redditi lordi sotto in 35mila euro era previsto infatti l’accredito nella busta paga di luglio senza alcun tipo di passaggio intermedio. Meccanismo automatico successivamente concesso solo a pensionati e lavoratori pubblici. Per il comparto privato è invece garantito il pagamento solo dopo aver compilato un’autocertificazione in cui ogni lavoratore attesta la legittimità del versamento e la mancanza di condizioni che esonerano dal contributo, come l’essere pensionato o percettore di Reddito di cittadinanza.

Un documento da firmare e consegnare al proprio datore di lavoro, che a sua volta dovrà poi trasmetterlo all’Inps per riuscire a inserire il contributo nello stipendio del mese in corso.

Consigli

«Pur non essendoci una scadenza perentoria, il consiglio per tutti i lavoratori per cui non scatta il pagamento automatico è quello di completare l’iter burocratico entro luglio per scongiurare brutte sorprese», spiega Paolo Matta, responsabile dei Patronati della Cgil in Sardegna. «Ai nostri sportelli le richieste di consulenza si stanno moltiplicando, da parte soprattutto di lavoratori domestici che, non avendo un datore di lavoro a cui delegare le pratiche, devono affidarsi a un intermediario. Più rari sono invece i dipendenti privati, per i quali probabilmente ci sono consulenze a disposizione all’interno dell’azienda».

Incognite