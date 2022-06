Bonus 200 euro a rischio caos 

Il più recente dei colpi di scena è arrivato pochi giorni fa quando il legislatore ha deciso di cambiare in corsa le regole obbligando tutti i beneficiari, esclusi pensionati e lavoratori pubblici, a presentare al proprio datore di lavoro un’autocertificazione per confermare i requisiti di assegnazione del contributo. «I parametri sono sostanzialmente tre – spiega Garau – i lavoratori privati che vogliono ottenere il bonus 200 euro dovranno dichiarare di non percepire una pensione o il reddito di cittadinanza e di aver beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8% nel primo quadrimestre di quest’anno. I primi due paletti sono facilmente verificabili, per il terzo invece potrebbe esserci il bisogno dell’aiuto di un professionista».

L’accredito sarà infatti automatico per i dipendenti pubblici e i pensionati all’interno della mensilità di luglio, ma non per il resto della platea che comprende dipendenti privati, disoccupati, lavoratori autonomi, intermittenti o precari. Su questi ultimi le incognite si moltiplicano, complici i tanti dietrofront fatti dal Governo, il quale secondo gli esperti dovrà necessariamente rimettere mano alle regole.

Una boccata di ossigeno che potrebbe trasformarsi nell’ennesimo pasticcio all’italiana. È il caso del “Bonus 200 euro”, il contributo una tantum che il governo vuole dare a fine luglio a tutti i lavoratori con redditi medio bassi per compensare in parte gli effetti disastrosi del carovita. Bonus su cui però cominciano ad addensarsi dubbi e polemiche sulla poca chiarezza dei criteri di assegnazione e soprattutto sui tempi stretti entro i quali i beneficiari e i datori di lavoro dovranno mettersi in regola per ricevere i soldi. Nell'Isola dovrebbero essere circa 800mila i contribuenti pronti a incassare il bonus, ma non per tutti sarà una passeggiata.

Burocrazia

«I punti d’ombra sono ancora tanti – conferma Mauro Garau, consulente del lavoro di Cagliari – non si conoscono con precisione tutte le categorie di beneficiari, né le tempistiche entro le quali sarà possibile riscuotere il bonus».

Punti oscuri

Ma a interrogare gli esperti ci sono tanti altri aspetti. «Ci sono migliaia di lavoratori, inquadrati come collaboratori domestici, con contratti temporanei e discontinui o come precari della scuola, che non sanno ancora come e se ricevere il bonus», prosegue il consulente. «Senza contare che il tempo stringe, manca infatti meno di un mese e mezzo alla fine di luglio e non si sa ancora se ci sarà ulteriore tempo per incassare i 200 euro».

Le prossime settimane saranno quindi cruciali: «Il governo sarà quasi certamente costretto a mettere mano alle norme per chiarire i tanti aspetti confusi – conclude Garau – e lo dovrà fare anche in fretta per non creare un caos che rischia di vanificare gli effetti positivi di una misura nata con tutte le più buone intenzioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA

