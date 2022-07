«Bonus 110%, servono nuove regole» 

«Lo sblocco delle cessioni è solo un tassello di un problema ben più grande», conferma Silvio Alciator, dell’Ance Sardegna, l’associazione dei costruttori affiliati a Confindustria. «Un problema creato fin dall’inizio dal Governo che non ha posto paletti chiari e dalla scadenza sicura per l’utilizzo del Bonus, facendo così pagare alle tante aziende oneste gli errori commessi da una minoranza di realtà non corrette. Non solo, l’indecisione sulle regole e sulle scadenze ha innescato la perversa corsa agli accaparramenti di materie prime e attrezzature che ha poi generato l’impennata senza controllo dei prezzi. Se fin dall’inizio ci fossero state date certe, tutto ciò non sarebbe mai accaduto».

L’ultimo intervento governativo, che ha aperto a una quarta cessione delle detrazioni da parte degli istituti di credito ai propri clienti con partita Iva, sembra non essere bastato a calmare gli animi. Anzi, la rabbia del comparto cresce giorno dopo giorno per un’incertezza insostenibile delle normative che nelle peggiori delle ipotesi porterà al fallimento un esercito di imprese e il licenziamento di decine di migliaia di addetti.

La metamorfosi è stata questione di pochi mesi: da provvedimento salva edilizia il Superbonus 110% per la riqualificazione degli immobili si sta infatti rivelando la potenziale rovina di migliaia di imprese in Sardegna, strozzate da normative fumose e in continuo cambiamento, dall’impennata dei prezzi di materiali e attrezzature e soprattutto dal peso di decine di milioni di euro in crediti fiscali congelati perché non più vendibili a banche o intermediari finanziari.

Sforzi insufficienti

Lungimiranza

Il rappresentante dei costruttori non ha dubbi: «Se preventivamente ci fosse stato l'obbligo della prenotazione dei fondi tramite l'Agenzia delle Entrate con allegato il computo dei lavori, lo Stato avrebbe conosciuto e riservato i fondi sui singoli interventi, senza scoprirlo a posteriori come accade oggi; inoltre, si sarebbe accorto in anticipo della prenotazione di ingenti somme a carico di singole partite Iva, che avrebbero potuto dar corso ad accertamenti in via preventiva, senza veder svuotare le casse dello stato con truffe miliardarie».

Conti sbagliati

Alciator vuole inoltre scardinare un altro cardine su cui in queste settimane si sta fondando il disinteresse del Governo a rinnovare i fondi del Superbonus. «Chi pensa che sia una misura antieconomica parla senza conoscere numeri e fatti. Calcolare i vantaggi degli incentivi solo in base all’ammontare degli intervenienti effettuati non è infatti sufficiente. Non a caso, recentemente, le associazioni di categoria iniziano a conteggiare il giro d’affari complessivo del comparto, considerando i fatturati moltiplicati delle aziende dell’indotto, il tesoretto di tasse che lo Stato incassa subito sull’acquisto di materiali, senza contare gli enormi benefici di efficientamento energetico da cui, in realtà, tutto è partito». Insomma, Alciator lancia un appello: «Il Superbonus non è da cancellare, ma da correggere con poche norme che spazzino ogni incertezza e lo rendano vantaggioso scongiurando il licenziamento in massa di un comparto che peserebbe come un macigno sulle casse pubbliche».

