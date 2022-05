Bonus 110%, al via le nuove regole 

L’obiettivo di Draghi è comunque lo stesso, contrastare il più possibile le frodi e il trasferimento illecito di crediti fiscali da parte di aziende che poi non poi non effettuano alcun intervento.

Le ultime norme sui bonus, nell’ipotesi dei legislatori, dovrebbero rivelarsi la perfetta via di mezzo tra la prima stesura della misura, molto più permissiva visto che concedeva possibilità di cedere il credito di imposta illimitatamente, e quella invece più rigida approvata dall'Esecutivo a gennaio tra una pioggia di polemiche per il limite a una sola cessione del credito.

Si cambia, ancora una volta. Sperando sia l’ultima. Il Bonus 110% cambia di nuovo pelle e tenta di far ripartire il settore dell’edilizia, in stallo da mesi soprattutto a causa dei vincoli sulla cessione dei crediti fiscali introdotti ai inizio anno dal Governo per arginare gli abusi.

Le nuove regole, alcune delle quali entreranno in vigore domani, dovrebbero dare la scossa, tanto che gli istituti di credito hanno già ricominciato a riaprire l’acquisto delle detrazioni da privati e imprese edili. Una svolta attesa da tempi dal comparto isolano delle costruzioni, impantanato da tempo dopo mesi di boom, tanto da aver congelato migliaia di nuove assunzioni.

Compromesso

L’obiettivo di Draghi è comunque lo stesso, contrastare il più possibile le frodi e il trasferimento illecito di crediti fiscali da parte di aziende che poi non poi non effettuano alcun intervento.

Ecco perché è diventato operativo un codice per la tracciabilità delle cessioni dei crediti d'imposta con la possibilità di trasferire anche una sola rata. Gli istituti di credito però saranno poi autorizzati a rimettere in circolo i crediti acquistati tra i propri clienti.

Paletti

Ma se da una parte la normativa diventa più morbida, da un’altra si irrigidisce nella selezione delle aziende autorizzate a svolgere lavori coperti da bonus. Le imprese edili prive dell’attestazione Soa, la stessa che consente di partecipare a gare d’appalto e subappalti pubblichi con importo a base d’asta superiore a 150mila euro, dal 2023 non potranno infatti accettare incarichi che sfruttano i bonus. Ma non solo, da domani c’è l’obbligo di adeguamento ai contratti nazionali di categoria in materia di edilizia per tutte le imprese che accetteranno opere d’importo superiore ai 70milaeuro.

«Il sistema deve ripartire al più presto – dice Francesco Porcu, segretario regionale della Cna – nell’Isola in ballo ci sono 900milioni di euro di interventi ancora da completare che non possono essere persi. L’attuale versione del Superbonus potrebbe essere quella definitiva, la giusta correzione a una misura che ha dimostrato di funzionare e portare sviluppo. Ora toccherà agli istituti di credito alimentare la fiducia del sistema riavviando l’acquisto dei crediti d’imposta». Porcu però sottolinea: «Resta un’unica incognita, quella delle tempistiche. Negli ultimi mesi il settore si è infatti praticamente fermato. Giornate fondamentali perché la scadenza dei bonus è vicina. Ecco perché sarebbe necessaria al più presto una proroga per permettere alle imprese di recuperare il tempo perso».

