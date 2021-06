Bonucci: finalmente si comincia  

Il conto alla rovescia è cominciato e Leonardo Bonucci non vede l'ora di tuffarsi nell'Europeo, convinto che l'Italia possa essere protagonista. «Appena messo piede a Coverciano ho respirato un'aria positiva, c'è entusiasmo e voglia di arrivare fino in fondo». Detto da uno dei veterani della Nazionale, con 102 presenze e tanti successi in carriera, significa che davvero ci sono le premesse per un'avventura piena di soddisfazioni. «A chi dice che non abbiamo fuoriclasse capaci di far svoltare una gara, come Ronaldo o Lukaku, rispondo che il nostro fuoriclasse è il gruppo, un bel mix di esperienza e gioventù. È questo che fa la differenza qui e che dovremo far risaltare - ha affermato l'esperto difensore - possiamo ancora crescere e di sicuro faremo di tutto per riportare l'Italia dove merita». Dietro al rilancio azzurro c'è la mano di Roberto Mancini: «Ha saputo riportare entusiasmo, talento e spensieratezza. All'Europeo 2016 si presentò un'Italia meno tecnica e fu Antonio Conte a sopperire, essendo il migliore al mondo come motivatore, mentre Mancini - ha spiegato - lo è nel non metterti pressione. Sono due allenatori molto diversi ma entrambi numeri uno». L'obiettivo è fare meglio di quell'Italia nell'avventura europea: «Siamo consapevoli che ci saranno nazionali più attrezzate, ma noi ci siamo. Abbiano sfidato avversarie con una precisa identità e sempre siamo riusciti a imporre il nostro gioco, un bel biglietto da visita per l'Europeo». A cui vanno aggiungersi una difesa che non subisce gol da otto gare di fila e un raduno che al contrario che in passato non è attraversato da polemiche e critiche: «È la prima volta da quando sono in Nazionale - ha sorriso Bonucci – e dico che lavorare in un clima sereno aiuta e rende tutto più facile. Il gruppo ha avuto finora un comportamento esemplare, ci sono unione e rispetto».

I rischi del mestiere

Anche Bonucci ha temuto di lasciare prima di iniziare: «Con la Repubblica Ceca ho avuto tantissima paura dopo quello scontro. Il dolore è stato forte, ma per fortuna tutto è passato in fretta». Con Chiellini aspetta la partita inaugurale contro la Turchia: «Finalmente, oltretutto torneranno gli spettatori, giocare davanti al pubblico è un'altra cosa». La Turchia «è una formazione solida che merita il massimo rispetto, ha giocatori di talento, Calhanoglu, Demiral, Under, Yilmaz». È carico anche Bonucci e non lo nasconde: «Bello essere qui, mi sento giovane e ho tanto entusiasmo, quello che un po' abbiamo faticato a mantenere in questa stagione alla Juve, anche se abbiamo portato a casa due trofei e una qualificazione in Champions, gli obiettivi minimi. Allegri? La scelta giusta».

RIPRODUZIONE RISERVATA